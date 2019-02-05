إيران, تحذر, إسرائيل, من, استمرار, هجماتها, على, سوريا,

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جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو:"سيلتقي رئيس...
فاق القداس التاريخي، الذي ترأسه بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس،...
أكد الناطق باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني حسن...
كشف الإعلامي المصري أحمد موسى تفاصيل من مخطط استهدف اغتيال الرئيس عبد الفتاح...
أعربت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، عن تأييدها لقرار معاقبة تلميذة في...
صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بأن الحكومة السورية تعتبر أن من واجبها...
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد...
لقي 7 اشخاص مصرعهم، الثلاثاء، في حريق بأحد المباني في العاصمة الفرنسية...
ترأس بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، قداسا تاريخيا في مدينة زايد...
حذر نيكولاس مادورو ، الرئيس الفنزويلي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه...