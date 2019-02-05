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إيران تحذر إسرائيل من استمرار هجماتها على سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر امين المجلس الأعلى للأمن الإيراني علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من مواصلة هجماتها على سوريا.  وقال إنه "فيما لو استمرت الخطوات العدوانية الإسرائيلية في سوريا، سيتم تفعيل الإجراءات المتوقعة للردع، والرد بشكل حازم ومناسب بحيث يكون درس عبرة لحكام إسرائيل الكاذبين والمجرمين".  وأضاف شمخاني خلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران ان "استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية، وضد الجيش السوري وضد قوات المقاومة، بالإضافة الى انتهاك سيادة سوريا، هو امر غير مقبول".  وشدد شمخاني خلال اجتماعه مع المعلم على ان "التعاون بين طهران ودمشق في التصدي للارهاب سيستمر حتى انتهاء الأزمة في سوريا"، وأكد ان بلاده "لن تبخل على سوريا بأي مساعدات أو استشارات في مرحلة إعادة الإعمار كما وقفت إلى جانبها في محاربة الإرهاب".  واستجاب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، لدعوة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة طهران، ومن المتوقع ان يجتمع أيضا خلال زيارته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.
إيران تحذر إسرائيل من استمرار هجماتها على سوريا




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