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فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "خوض مباراتي كلاسيكو في الكأس أمر خاص جدًا، فالمنافس فريق كبير لديه حافز للوصول إلى النهائي".
وعن موقف ليونيل ميسي، لاعب البارسا من المشاركة، أجاب: "لم أره، ولا يوجد لدي أي إجابات، يوجد حصة تدريبية وسوف نرى موقفه من استكمال المران".
وأضاف: "مباراة الكلاسيكو في كامب نو عادة ما تكون جيدة وقوية، وريال مدريد كان في لحظة صعبة حين خسر ضدنا الكلاسيكو الأخير بالليجا، والآن ننتظر أفضل نسخة منه، وأعتقد أننا أيضًا في لحظة جيدة وهذا يعطي حافزا أكبر".
وحول موقف عثمان ديمبلي لاعب الفريق من المباراة، أوضح: "الشيء الأكثر أهمية أن يخبرك اللاعب أنه جاهز، بغض النظر عن رأي الأطباء، ولكن في النهاية القرار للمدرب الذي يُقيم المخاطر".


وتابع: "تعاقدنا مع آرثر ميلو، لأنه يجيد أسلوب لعبنا، فهو يستحوذ على الكرة ويُسيطر بشكل جيد، ومناسب جدًا لفلسفتنا، وأعتقد أنه لازال بإمكانه تقديم المزيد".
وعن فيليب كوتينيو، كشف: "يمكنه اللعب في الهجوم، وفي خط الوسط، وكصانع ألعاب، هو لاعب مُتعدد الاستخدامات".
وبسؤاله عن موعد عودة صامويل أومتيتي وديمبلي للمباريات، أجاب: "لا يمكنني الكشف عن موعد عودة أومتيتي، ولكن ديمبلي سيشارك في المران وسنرى، فالأمر يعتمد على ما سيشعر به".
فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي




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