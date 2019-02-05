تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 19:31:32 إيران تحذر إسرائيل من استمرار هجماتها على سوريا |  2019-02-05 19:30:10 فالفيردي: ننتظر أفضل نسخة من الريال.. وسنفوز مع أو بدون ميسي |  2019-02-05 19:27:21 الاهلية ام الفحم: طلاب القيادة الشابة وحملة "فيك خير"‎ |  2019-02-05 19:24:01 المتابعة تزور مسجد البحر في طبريا وتحذر من مؤامرة تحويله "لمتحف" |  2019-02-05 17:38:41 نتنياهو سيلتقي بوتين في موسكو الشهر الحالي |  2019-02-05 17:33:00 سولاري: غياب ميسي غير مؤثر |  2019-02-05 17:31:19 الأردن: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى "لعب بالنار" |  2019-02-05 17:27:02 رفع الاذان في مسجد البحر في طبريا لاول مرة منذ عام 1948 |  2019-02-05 15:50:44 بالارقام - حضور القداس البابوي في الإمارات فاق التوقعات |  2019-02-05 15:50:22 الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني |  2019-02-05 14:50:31 مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه |  2019-02-05 14:50:36 اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته |  2019-02-05 15:15:09 كشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال السيسي في السعودية! |  2019-02-05 14:50:32 وزيرة التربية الجزائرية: المدرسة ليست مكانا للصلاة |  2019-02-05 14:55:00 المعلم:واجبنا الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على أراضينا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الاهلية ام الفحم: طلاب القيادة الشابة وحملة "فيك خير"‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أقامت مجموعة "القيادة الشابة" الطلابية التابعة في  الجمعية  "مستقبل  آمن" حملة بعنوان "#فيك_خير" في المدرسة "الاهلية" ام الفحم والتي تهدف لحثّ مجتمعنا على التسامح، وزيادة الوعي في أوساط الشباب خاصة نحو مستقبل آمن خالي من العنف. 


يوم الخميس الفائت الموافق 31.1.19 قامت المجموعة بأولى مشاريعها لهذا العام، تحت عنوان "هدية ببوست". والذي يعالج قضية العنف الالكتروني، ويهدف الى جعل وسائل التواصل الاجتماعية مكانًا آمنًا. قام القياديّون بتحضير هدايا رمزية، ووزّعوها على طلاب وطاقم المدرسة، بشرط أن يقوم هؤلاء بنشر قيمة ايجابية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك الانستجرام مع هاشتاغ #فيك_خير، تطلعًا إلى انتشار القيم الايجابية في العالم الافتراضي. كما وأتاحت الفعالية فرصة التبرّع بمبلغ رمزي من أجل زرع الخير في نفوس الطلاب.

ولإقامة هذه الفعالية، عمل القياديون ساعات طوال لمدة ايام بعد الدوام المدرسيّ وبجهد كبير وباهتمام دقيق بكامل الأمور، حتى تكللّت جهودهم بنجاح كبير، أثنى عليه كل من الطلاب والطاقم وزرع أجواء رائعة في ارجاء المدرسة. بالإضافة الى ذلك، زار المدرسة يوم الخميس المدير العام لجمعية مستقبل آمن ניסים כהן، وايمان عبد القادر- مركّزة المجتمع العربي – ام الفحم،  واللذان بدورهما سُعدوا كثيرا بإنجاز الطلاب وقيادتهم للمشروع من البداية حتى النهاية وأشادوا على جهدهم. 

يجدر بالذكر أن مجموعة القيادة الشابة تلتقي اسبوعيا في حرم المدرسة، بتوجيه من المرشدة رنا جبارين، واشراف الاستاذ انس محاميد، من أجل العمل على انفسهم وتغيير انفسهم، ومن ثم الخروج للتأثير على المجتمع نحو مستقبل آمن. كما وتعدنا المجموعة بمشاريع أكبر وأكثر في الفترة القادمة. بوركت سواعدكم، وبورك جهدكم، نفخر بكم وبانجازاتكم.




كلمات متعلقة

الاهلية, ام, الفحم:, طلاب, القيادة, الشابة, وحملة, "فيك, خير"‎,

تابعونــا

المتابعة تزور مسجد البحر في طبريا وتحذر من مؤامرة تحويله "لمتحف" المتابعة تزور مسجد البحر في طبريا وتحذر من مؤامرة تحويله "لمتحف" 2019-02-05 | 19:24:01

زار وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بعد عصر اليوم الثلاثاء، مسجد...

رفع الاذان في مسجد البحر في طبريا لاول مرة منذ عام 1948 رفع الاذان في مسجد البحر في طبريا لاول مرة منذ عام 1948 2019-02-05 | 17:27:02

زار وفد كبير من القيادات العربية عصر اليوم الثلاثاء مسجد البحر في طبريا بعد الكشف...

مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه 2019-02-05 | 14:50:31

اضطر المواطن فواز موسى من قرية دير الاسد لهدم جزء من بيته بيده حتى لا يتحمل...

اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته 2019-02-05 | 14:50:36

اعتقلت شرطة النقب اليوم شابا من بلدة اللقية بعد ان ضبطت بحوزته سلاحا من طراز...

غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج 2019-02-05 | 13:52:27

في الأسبوع الأخير، تم الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي،...

شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط 2019-02-05 | 13:00:41

شهد قسم الولادة في مستشفى رامبام في حيفا بداية الاسبوع الحالي , ولادة خاصة , حيث...

المطران عطا الله حنا: هل الاعلان عن مسجد البحر في طبريا بأنه متحف مقدمة لقرارات اخرى مشابهة بحق اوقافنا؟ المطران عطا الله حنا: هل الاعلان عن مسجد البحر في طبريا بأنه متحف مقدمة لقرارات اخرى مشابهة بحق اوقافنا؟ 2019-02-05 | 12:48:15

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن...

بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا 2019-02-05 | 12:45:45

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم...

مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف 2019-02-05 | 11:56:07

قام النائب عن الحركة الإسلامية/ القائمة العربية الموحّدة مسعود غنايم الاثنين...

مصرع الشاب أحمد عمر منصور (21 عاما) من القدس واصابة اخر اثر سقوطهما من علو في رام الله مصرع الشاب أحمد عمر منصور (21 عاما) من القدس واصابة اخر اثر سقوطهما من علو في رام الله 2019-02-05 | 11:38:56

لقي الشاب أحمد عمر منصور (21 عاما) من سكان بلدة بدو شرق القدس مصرعه صباح اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسامطار سيول منطقة الجنوب ارصاد جوية برد شرطة اغلاق شوارع كسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة عرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎استئناف اعادة الانتخابات رئاسة بلدية باقة الغربية جلال ابو حسين مرسي ابو مخ اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب عبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطرشجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها احتراق سفين اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد النار حريق قرية مدرسة نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال عمال فلسطينيون بدون تصاريح عمل اقامة البلاد الشرطة الجنوب الشمال حملة حيفا اعتقال رجل عربي حي الهدار بحوزته بندقية مدينة شرطة سلاح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com