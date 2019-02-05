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زار وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بعد عصر اليوم الثلاثاء، مسجد...
زار وفد كبير من القيادات العربية عصر اليوم الثلاثاء مسجد البحر في طبريا بعد الكشف...
اضطر المواطن فواز موسى من قرية دير الاسد لهدم جزء من بيته بيده حتى لا يتحمل...
اعتقلت شرطة النقب اليوم شابا من بلدة اللقية بعد ان ضبطت بحوزته سلاحا من طراز...
في الأسبوع الأخير، تم الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي،...
شهد قسم الولادة في مستشفى رامبام في حيفا بداية الاسبوع الحالي , ولادة خاصة , حيث...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن...
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم...
قام النائب عن الحركة الإسلامية/ القائمة العربية الموحّدة مسعود غنايم الاثنين...
لقي الشاب أحمد عمر منصور (21 عاما) من سكان بلدة بدو شرق القدس مصرعه صباح اليوم...