نتنياهو, سيلتقي, بوتين, في, موسكو, الشهر, الحالي,

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو:"سيلتقي رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 21.2 للقاء الذي عقد بينهما في باريس قبل حوالي 3 أشهر.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو في تصريحات لوسائل الإعلام في مستهل لقائه مع الرئيس النمساوي في أورشليم بعد ظهر اليوم:"سأسافر إلى روسيا مرة أخرى يوم 21.2 متابعةً للمحادثات التي أجريتها في باريس مع الرئيس بوتين قبل عدة أشهر ولاحقا للمباحثات التي أجريت بعدئذ.من المهم للغاية أننا سنواصل العمل على منع إيران من التموضع في سوريا.وبمعان كثيرة نحبط هذا التقدم ولكننا ملتزمون بمواصلة القيام بهذا وبمنع إيران من فتح جبهة أخرى هنا، في الطرف الآخر لهضبة الجولان.هذا سيكون الملف الرئيسي الذي سأبحثه مع الرئيس بوتين".