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لمحبي الظواهر الفلكية- ترقبوا هذه الأحداث في فبراير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بالرغم من أن كل شهر يصادف تقريبا حالة فلكية واحدة على الأقل، فإن شهر فبراير الجاري، سيشهد عددا من الأحداث الفلكية القمرية.

ففي أوائل فبراير، شهد هواة الفلك في مختلف أنحاء العالم ظاهرة فلكية أخاذة متمثلة في "قمر الذئب الدامي العملاق".
ولكن، لمن فاتته هذه المشاهدة، فثمة أنباء جيدة، إذ إن هذا الشهر سيشهد أكبر قمر دام في العام كله، حيث يظهر القمر أكبر حجما وأكثر سطوعا من المعتاد.
بالطبع، بدأ هذا الشهر بظهور القمر الجديد في الرابع من فبراير، مساء الاثنين (أمس)، بحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية.
وفي 19 فبراير، سيظهر القمر العملاق، وهي ظاهرة ينبغي عدم تفويتها، ففي مساء ذلك اليوم، سيكون القمر مقابلا للأرض، مثله في ذلك مثل الشمس، وفي هذه الحالة، سيكون وجه القمر ساطعا.
وفي حالة القمر العملاق، يبدو القمر أكبر حجما، لأنه يكون أقرب إلى الأرض.
ويعد هذا القمر العملاق هو الثاني من بين 3 أقمار عملاقة سيشهدها عام 2019، ويشار إليه بـ"قمر الثلج الكامل".
وقبل يوم على نهاية شهر فبراير، أي في السابع والعشرين منه، يمكن لهواة الفلك أن يشاهدوا آخر الظواهر الفلكية في هذا الشهر، المتمثلة في رؤية كوكب عطارد.
وسيكون عطارد عند أعلى نقطة له في الأفق، ويمكن مشاهدته في الجزء الغربي من الأرض، بعيد غروب الشمس مباشرة.
لمحبي الظواهر الفلكية- ترقبوا هذه الأحداث في فبراير




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