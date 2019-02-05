سولاري:, غياب, ميسي, غير, مؤثر,

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قضت محكمة إسبانية بمعاقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف...
بدأت التقارير بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاد مع ليفربول تتسرب، فيما يبدو أن...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن "جنون" الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يدفعه لخوض...
قبل ساعات من المواجهة التي يترقبها عشاق الكرة حول العالم في كل مكان، دعت "لجنة...
كشف سيرخيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد عن موهبة موسيقية لا يقل تميزه بها عن...
كشفت إحصاءات حديثة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، بات...
خرج إيسكو، لاعب ريال مدريد، غاضبا، عقب نهاية مباراة فريقه، أمس الأحد، أمام...
خاض فريق ريال مدريد، اليوم الاثنين، أولى تدريباته استعداداً لمباراة الكلاسيكو...
سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، قبل مواجهة...
يخطط هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير لزيادة سرعة التعافي من إصابة في الكاحل خلال...