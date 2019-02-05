تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 17:38:41 نتنياهو سيلتقي بوتين في موسكو الشهر الحالي |  2019-02-05 17:33:00 سولاري: غياب ميسي غير مؤثر |  2019-02-05 17:31:19 الأردن: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى "لعب بالنار" |  2019-02-05 17:27:02 وفد من المتابعة يزور مسجد البحر في طبريا ورفع الاذان |  2019-02-05 15:50:44 بالارقام - حضور القداس البابوي في الإمارات فاق التوقعات |  2019-02-05 15:50:22 الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني |  2019-02-05 14:50:31 مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه |  2019-02-05 14:50:36 اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته |  2019-02-05 15:15:09 كشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال السيسي في السعودية! |  2019-02-05 14:50:32 وزيرة التربية الجزائرية: المدرسة ليست مكانا للصلاة |  2019-02-05 14:55:00 المعلم:واجبنا الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على أراضينا |  2019-02-05 13:52:27 غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج |  2019-02-05 13:00:41 شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط |  2019-02-05 13:00:37 "سيارة تسونامي".. ابتكار آسيوي لمواجهة موجات المد العاتية |  2019-02-05 12:48:15 المطران عطا الله حنا: هل الاعلان عن مسجد البحر في طبريا بأنه متحف مقدمة لقرارات اخرى مشابهة بحق اوقافنا؟ |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سولاري: غياب ميسي غير مؤثر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في موقعة الغد أمام برشلونة، في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك، والمقرر إقامته على ملعب كامب نو.

وشدد المدرب الأرجنتيني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "مونديو ديبورتيفو"، على استعداد المرينجي لخوض الكلاسيكو، معتبرًا أن مشاركة نجم برشلونة ليونيل ميسي من عدمها، لن تؤثر على ترتيبات المواجهة.
وقال سولاري: "هي مباراة بين فريقين متنافسين للغاية، مثلها مثل مباريات ميلان، والإنتر، وريفر بليت، وبوكا جونيورز، كذلك الحال ريال مدريد، وبرشلونة".
وتابع: "سنواجههم في بطولتين مختلفتين، ونسعى لتحقيق الفوز فيهما، سنقدم نفس القوة والتركيز، لا يوجد فرق بين بطولة وأخرى، وهذا يعتمد على الطريقة التي سنخوض بها المواجهات، لكن علينا التركيز على مباراة الغد أولاً، لأنها الأهم الآن".
وأضاف: "في الحقيقة جميع اللاعبين متاحين للمباراة، كذلك فاييخو الذي عاد للتدريبات. أصعب شيء على المدربين في تلك الحالة هو اختيار قائمة المباراة، الشيء الأهم هو أن يضع الجميع كل مجهودهم للفوز".
وحول مشاركة بيل، أوضح سولاري: "جميع اللاعبين لديهم دور في الفريق، البعض لديه الخبرة والبعض الآخر يمثل الشباب، كما أن هناك من يجيد الدفاع وكذلك الهجوم، ما يهم هو المضي جميعًا نحو نفس الهدف".
وواصل: "لن أفصح عن تشكيلة الغد الآن، في كرة القدم لا توجد أشياء مُسلم بها، مهمة المدرب هي النظر في كل شيء على المدى المتوسط والطويل والقصير، كذلك التوقع بحدوث أي شيء".
وعلق مدرب الريال على إمكانية تواجد إيسكو، قائلاً: "لدينا القوة التي سنركز عليها في مباراة الغد، وهذا هو المهم".
واختتم سولاري تصريحاته بالحديث عن الجدل المثار حول راحة البارسا وجدول مباريات الفريقين: "آمل ألا يكون ذلك متعمدًا".
ويسعى سولاري لانتزاع نتيجة إيجابية من بين أنياب غريمه، عندما يحل عليه ضيفا ثقيلا في مباراة الغد، من أجل تحقيق أفضلية على منافسة، قبل موقعة الإياب في سنتياجو برنابيو في 27 فبراير/شباط الجاري.
سولاري: غياب ميسي غير مؤثر




كلمات متعلقة

سولاري:, غياب, ميسي, غير, مؤثر,

تابعونــا

السجن والغرامة.. فضيحة جديدة تلاحق مورينيو السجن والغرامة.. فضيحة جديدة تلاحق مورينيو 2019-02-05 | 15:50:58

قضت محكمة إسبانية بمعاقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف...

أمر واحد فقط يحسم استمرار صلاح مع ليفربول أمر واحد فقط يحسم استمرار صلاح مع ليفربول 2019-02-05 | 14:50:45

بدأت التقارير بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاد مع ليفربول تتسرب، فيما يبدو أن...

ميسي يرغب بجنون في خوض الكلاسيكو ميسي يرغب بجنون في خوض الكلاسيكو 2019-02-05 | 13:00:34

كشف تقرير صحفي إسباني، أن "جنون" الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يدفعه لخوض...

جماهير برشلونة تكشف خطتها في "الكلاسيكو" المرتقب غدا جماهير برشلونة تكشف خطتها في "الكلاسيكو" المرتقب غدا 2019-02-05 | 11:29:26

قبل ساعات من المواجهة التي يترقبها عشاق الكرة حول العالم في كل مكان، دعت "لجنة...

فيديو.. راموس يكشف عن موهبة بعيدة عن كرة القدم فيديو.. راموس يكشف عن موهبة بعيدة عن كرة القدم 2019-02-05 | 10:02:11

كشف سيرخيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد عن موهبة موسيقية لا يقل تميزه بها عن...

بالأرقام.. رونالدو الأسوأ بتنفيذ الركلات الحرة في إيطاليا بالأرقام.. رونالدو الأسوأ بتنفيذ الركلات الحرة في إيطاليا 2019-02-05 | 08:36:56

كشفت إحصاءات حديثة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، بات...

إيسكو يُفجر غضبه بتصرف غير لائقa إيسكو يُفجر غضبه بتصرف غير لائقa 2019-02-04 | 20:21:34

خرج إيسكو، لاعب ريال مدريد، غاضبا، عقب نهاية مباراة فريقه، أمس الأحد، أمام...

ريال مدريد يستعيد مدافعه قبل كلاسيكو الكأس ريال مدريد يستعيد مدافعه قبل كلاسيكو الكأس 2019-02-04 | 17:34:49

خاض فريق ريال مدريد، اليوم الاثنين، أولى تدريباته استعداداً لمباراة الكلاسيكو...

شكوك حول لحاق ميسي بكلاسيكو الكأس شكوك حول لحاق ميسي بكلاسيكو الكأس 2019-02-04 | 14:55:56

سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، قبل مواجهة...

هاري كين يسرّع في رحلة التعافي هاري كين يسرّع في رحلة التعافي 2019-02-04 | 13:57:33

يخطط هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير لزيادة سرعة التعافي من إصابة في الكاحل خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة عيد الفطر تكبيرات كشفية ام الفحم مدينة اصابة متوسطة شاب تعرض اطلاق نار كفر قاسم منطقة صناعية شرطة اسعاف اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة تخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ ضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع تجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةالاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدفيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة مظاهرة شرطة ام الفحم قتل شابين حسين محاجنة اعغبارية شعارات مركز شرطة منى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور حريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةسرقة خزنة مسجد الاعتصام في قرية الرينة استنكار واسع تدنيس حرمة جامع انتخابات مجلس الطائفة الروم الكاثوليك تزكية قائمة البديل الناصرة اعتقال شاب فتاة اغتصاب صبية الشمال احدى القرى العربية تمديد شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com