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الأردن: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى "لعب بالنار"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذّر الأردن، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على موظفي الأوقاف والمسجد الأقصى، فيما استنكر "اقتحامات المتطرفين والوزراء في حكومة الاحتلال" لباحات المسجد.وأعرب وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، في بيان، نشرت تفاصيله الأناضول، عن رفضه الشديد لهذه التصرفات، التي وصفها بـ "الاستفزازية".  وطالب "أبو البصل" بوقف الاستفزازات التي "تؤجج مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في كافة أرجاء العالم، وتذكرهم بواجبهم المقدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك".  واستنكر الوزير "اقتحامات المتطرفين والوزراء في حكومة الاحتلال"، واعتبر تلك الإجراءات "لعباً بالنار ودعوة مفتوحة للمسلمين في العالم بأن قبلتهم الأولى ومسجدهم الثاني وثالث الحرمين الشريفين في خطر حقيقي".  ونبّه الوزير بأن ذلك "سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، حيث أصبح المسجد الأقصى ضحية للتسابق الانتخابي والصراع السياسي".  وناشد دول العالم المحبّة للسلام ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكافة الدول الإسلامية والعربية في العالم ومنظمة اليونسكو والمنظمات الدولية المعنية، بأن تضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للكف عن إجراءاتها التصعيدية.  وصباح الثلاثاء، اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، برفقة مجموعة من المتطرفين.  واعتاد أرئيل أن يقتحم الأقصى شهريًا، كان آخرها في يناير/كانون ثاني الماضي، وذلك عقب سماح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع يوليو/تموز 2018 لأعضاء الكنيست (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر.  لكن الشرطة الإسرائيلية سمحت لاحقا للسياسيين الإسرائيليين باقتحام الأقصى، مرة شهريًا بعد التنسيق معها، ما أدّى إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة.

الأردن: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى "لعب بالنار"




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