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وفد من المتابعة يزور مسجد البحر في طبريا ورفع الاذان



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زار وفد كبير من القيادات العربية عصر اليوم الثلاثاء مسجد البحر في طبريا بعد الكشف عن نية بلدية طبريا تحويله إلى متحف.


شمل الوفد اعضاء كنيست ورؤساء مجالس ورجال دين , بينهم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة .

منصور عباس نائب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة من على سطح مسجد البحر المهجر في طبريا : هذا الاعتداء يروي كل قصة الاعتداءات على دور العبادة، ولا بد أن نشرع بمشروع لتحرير الاوقاف في البلاد واستعادتها.  استعادة هذا المسجد وبقية الاوقاف الاسلامية والمسيحية حق اساسي طبيعي لنا.

كما وقامت مؤسسة صمود القانونية اليوم الثلاثاء بارسال عدة رسائل احتجاجية الى بلدية طبريا وسلطة الآثار وذلك على خلفية اعتداء البلدية على حرمة المساجد المهجرة في المدينة واخرها العمل على تحويل مسجد البحر الى متحف، وجاء هذا الاحتجاج بناء على توجه جمعية الاقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الاسلامية وبعد زيارة النائب مسعود غنايم للمسجد أمس الاثنين وتواصله مع المسؤولين في البلدية الذين حاولوا التستر على القضية ومحاولة اخفاء الحقيقة.

المحامي اشرف حجازي  قال: ( نحن ننظر ببالغ الخطورة الى هذا التصرف من قبل بلدية طبريا ومحاولة تنكرها لاتفاق عام 2000 مع القيادات العربية، ومنهم النائب عن الحركة الاسلامية سابقا المحامي عبد المالك دهامشة، حيث تم حينها الاتفاق على المحافظة على المسجد وتم بناء سور واقٍ حوله، وتابع: نامل أن تتجاوب البلدية وسلطة الآثار مع مطلبنا الشرعي والإنساني والا نضطر لخوض معارك قضائية في هذا الصدد).




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