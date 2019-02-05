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مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اضطر المواطن فواز موسى من قرية دير الاسد لهدم جزء من بيته بيده حتى لا يتحمل التكاليف الباهظة للهدم من قبل الحكومة .


وتم هدم جزء البيت اليوم الثلاثاء , حيث قام صاحب البيت بهدمه بعد ان باءت جميع محاولاته بالتوصل لحل مع الحكومة بالفشل .

وعبر الاهالي سكان الحي الذي جرى فيه الهدم عن استيائهم الشديد وسخطهم جرا ءما حصل معتبرين ان سياسة الهدم التي تنتهجها الحكومة ضد المواطنين العرب بذريعة البناء غير المرخص , سياسة عنصرية بحته ضد العرب فقط .




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