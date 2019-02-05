مواطن, من, دير, الاسد, يهدم, بيته, بنفسه,

اضطر المواطن فواز موسى من قرية دير الاسد لهدم جزء من بيته بيده حتى لا يتحمل التكاليف الباهظة للهدم من قبل الحكومة .

وتم هدم جزء البيت اليوم الثلاثاء , حيث قام صاحب البيت بهدمه بعد ان باءت جميع محاولاته بالتوصل لحل مع الحكومة بالفشل .وعبر الاهالي سكان الحي الذي جرى فيه الهدم عن استيائهم الشديد وسخطهم جرا ءما حصل معتبرين ان سياسة الهدم التي تنتهجها الحكومة ضد المواطنين العرب بذريعة البناء غير المرخص , سياسة عنصرية بحته ضد العرب فقط .