اعتقال, شاب, من, اللقية, بعد, ضبط, سلاح, بحوزته,

اعتقلت شرطة النقب اليوم شابا من بلدة اللقية بعد ان ضبطت بحوزته سلاحا من طراز "كارلو" ومشط ذخيرة.وسيمثل المشتبه فيه لاحقا أمام المحكمة.

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