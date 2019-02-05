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اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته



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اعتقلت شرطة النقب اليوم شابا من بلدة اللقية بعد ان ضبطت بحوزته سلاحا من طراز "كارلو" ومشط ذخيرة.


 وسيمثل المشتبه فيه لاحقا أمام المحكمة.




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