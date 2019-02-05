كشف, تفاصيل, جديدة, بشأن, محاولة, اغتيال, السيسي, في, السعودية!,

كشف الإعلامي المصري أحمد موسى تفاصيل من مخطط استهدف اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إحدى زياراته إلى السعودية، مشيرا إلى أن المحاولة اكتشفت من قبل سلطات البلدين.

ولفت الإعلامي المصري، إلى أن محاولتي اغتيال استهدفتا السيسي، إحداهما في مصر، والأخرى في السعودية تم إحباطهما، مشيرا إلى أن المحاولتين وقف وراءهما تنظيم إرهابي.وقال موسى إن المخطط الإرهابي في السعودية كان استهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية حينها محمد بن نايف.وروى أن التنظيم الإرهابي المتورط في التخطيط لمحاولة الاغتيال في السعودية "جنّد عناصر كانت موجودة في فندق مطل على الحرم المكي الشريف، وبيّت الإرهابيون أن تدخل زوجة أحدهم بحزام ناسف داخل الحرم المكي لتنفيذ عملية استهداف السيسي، كما خطّط هؤلاء لتفجير المكان الذي توجد به طائرة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف".وكانت المحكمة المختصة المنعقدة بطرة قررت أمس إحالة أوراق 8 متهمين من أصل 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، إلى المفتي، فيما حددت المحكمة جلسة تعقد في 6 مارس للنطق بالحكم.