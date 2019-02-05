كشف, تفاصيل, جديدة, بشأن, محاولة, اغتيال, السيسي, في, السعودية!,

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أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد...
لقي 7 اشخاص مصرعهم، الثلاثاء، في حريق بأحد المباني في العاصمة الفرنسية...
ترأس بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، قداسا تاريخيا في مدينة زايد...
حذر نيكولاس مادورو ، الرئيس الفنزويلي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه...
طالبت الجامعة العربية الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967،...
اعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل...
قال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الاحتلال الإسرائيلي وتحديداً بنيامين...
أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول...
علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على ردود الفعل، التي تلت عملية تشكيل...
سلطت وسائل إعلام فلسطينية الضوء على الرئيس الجديد الفائز في الانتخابات الرئاسية...