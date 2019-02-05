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ميريام فارس ورسالة مؤثرة من أُم لنجلها في عيد ميلاده



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فاري، لطفلها الوحيد جايدن، من زوجها رجل الأعمال اللبناني داتي متري بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الثالث.



وقالت ميريام في تهنئتها لنجلها عبر صفحتها الششخصية بموقع «تويتر»: «لملاكى الصغير، الذي يقول ماما 645753765357 مرة في اليوم، أنا أحبك بلا نهاية، أنت فرحة حياتي، وأفضل شىء حدث لي على الإطلاق».


وأضافت: «الوقت يجري، بالأمس احتضنتك بين ذراعي، كنت صغيرًا جدًا،  اليوم أنت بلغت 3 سنوات، أسعد عيد ميلاد يا روح قلب ماما».


وكانت ميريام فارس، من النجوم الذين ينشرون صور اطفالهم تباعًا ولكنها تراجعت عن هذا القرار خوفًا على طفلها من الحسد، وكان أخر صورة نشرتها لطفلها اخفت وجهه فيها بكاب وتواجد معهما زوجها للمرة الأولى والذي أخفته عن الإعلام منذ زواجهما مؤكدة أن هذه هي رغبته.


يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية ميريام فارس، كليب «قومي» الذي أطلقته باللهجة الخليجية، ورقصت فيه على الطريقة الإفريقية، ويعتبر أول عمل لها بعد عودتها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها وأبعدتها عن الساحة الفنية لشهور.




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