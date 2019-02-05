جلسة, تصوير, جديدة, تعرض, أروى, لانتقادات, حادة,

خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عرضتها للكثير من الانتقادات.

الفنانة اليمنية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، والتي أطلت فيها بفستان كاروهات قصير أشبه بالقميص الطويل، وانتعلت حذاء له رقبة عالية باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج كثيف.عدد كبير من جمهور أروى عبروا عن استيائهم الشديد من إطلالتها، وهو ما دفع البعض لسبها بألفاظ نابية، فما كان من الفنانة إلا قيامها بالرد عليهم بنفس طريقتهم، وتبادلت معهم السباب.الفنانة اليمنية عادت وحذفت تعليقاتها المسيئة، واكتفت بكتابة عبارة قالت فيها: “نعم نتغيّر ؛ فالعقل ينضج ؛ والحقائق تتضّح ؛ و نظرتنا للأمور تختلف ؛ وإستيعابنا يتّسع.. والعمر يتقدم….. فكيف لا نتغيّر”.يذكر أن الفنانة اليمنية أروى تقوم حاليا بتقديم برنامج اسمه “تحت السيطرة” والذي يعرض حاليا على قناة “الجديد”، وهو من إنتاج شركة “أيدييز تي في بروداكشن”، ويندرج البرنامج تحت خانة البرامج الحوارية القوية غير التقليدية، وتستضيف أروى فيه باقة من ألمع نجوم العالم العربي، من بينهم الفنان حسن الرداد، والراقصة دينا، والفنان ملحم زين، والمطربة بوسي، وغيرهم.