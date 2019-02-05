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أطلقت تايلاند سيارة مصممة للقيادة داخل الماء، بهدف استخدامها في المناطق التي...
بدأ بيع نوع نادر من فاكهة الدوريان، المعروفة برائحتها اللاذعة الكريهة، في مركز...
استعانت سلطات أستراليا، بوحدات من الجيش حتى تخفف من حدة الكارثة الناجمة عن...
تستعد البحرين لافتتاح أكبر منتزه في أعماق المياه في العالم، يشمل طائرة بوينغ 747...
يقول خبراء التكنولوجيا إن الحواسيب (أجهزة الكمبيوتر) قد تشكل خطرا على أصحابها،...
كشف تقرير حديث صدر من موقع "بلومبيرغ" عن أبرز الميزات والأنواع التي ستصدرها شركة...
ذكرت قناة "NHK" التلفزيونية اليابانية، أن شرطة مدينة طوكيو اكتشفت أن أحد مستخدمي...
ذكرت مصادر في وزارة السياحة الروسية أن خبراء عثروا على مكان "سري"، قد يكون المخبأ...
ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن الشركة ستخفض أسعار أجهزتها المطروحة...
أعلنت شركة "McLaren" أنها تختبر سيارة "600LT" الرياضية الجديدة استعدادا لإطلاقها العام...