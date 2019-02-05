يجري تحذير مستخدمي "واتس آب" من عملية احتيال خطيرة قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم واستخدامها لأغراض السرقة، وربما سحب أموالهم الخاصة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يتلقى فيه البريطانيون دعوات إضافية لأخذ الحذر، في يوم الإنترنت الآمن، وهو حدث سنوي يذكّر مستخدمي الشبكة العنكبوتية بمخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية.ووفقا لما ذكره علماء الأمن السيبراني في موقع "McAfee"، فإن 46% من البريطانيين تعرضوا، أو يعرفون شخصا ما تعرض للاختراق، وفقدوا أموالا نتيجة ذلك.وحتى التطبيقات الشائعة، مثل واتس آب، ليست ملاذا آمنا كما يثبت الاحتيال الأخير، حيث يستغل المحتالون حسابات المستخدمين العاديين، لإجراء حيل ماكرة تتمثل في إرسال رسالة إلى الأصدقاء، وطلب رمز التحقق الخاص بتطبيق المراسلة، الذي نتلقاه عادة عندما نحاول تسجيل حساب في واتس آب، الذي يتبع هذه الطريقة للتحقق من صاحب رقم الهاتف، وللتأكد من عدم وجود أي نية للاحتيال.وفي حال قمت بتسليم رمز التحقق الخاص، يمكن للهاكر سرقة حسابك بسهولة وسرقة أموال أصدقائك.وبمجرد حدوث ذلك، يمكن للقراصنة استخدام ملف التعريف الخاص بك لخداع أصدقائك وعائلتك، بهدف الحصول على رموز أخرى وتحويل الأموال.وذكرت مجلة "Straits Times" أن 10 مستخدمين من سنغافورة خسروا بالفعل أموالهم، عبر عملية الاحتيال هذه.لذا يجب الحذر عند تلقي أي طلب للحصول على رمز التحقق في واتس آب، من قبل الأصدقاء أو أفراد العائلة.