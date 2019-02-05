تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 13:52:27 غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج |  2019-02-05 13:00:41 شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط |  2019-02-05 13:00:37 "سيارة تسونامي".. ابتكار آسيوي لمواجهة موجات المد العاتية |  2019-02-05 12:48:15 المطران عطا الله حنا: هل الاعلان عن مسجد البحر في طبريا بأنه متحف مقدمة لقرارات اخرى مشابهة بحق اوقافنا؟ |  2019-02-05 12:45:45 بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا |  2019-02-05 12:02:38 "نعيش معاً في محبة وتسامح" بمدرسة الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-05 11:58:10 الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة |  2019-02-05 11:56:07 مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف |  2019-02-05 11:38:56 مصرع الشاب أحمد عمر منصور (21 عاما) من القدس واصابة اخر اثر سقوطهما من علو في رام الله |  2019-02-05 11:28:09 العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية" |  2019-02-05 11:21:02 مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس |  2019-02-05 11:17:55 مهرجون طبيون من ثانوية كابول في حملة تطعيمات في ابتدائية البيروني طمرة!‎ |  2019-02-05 10:45:46 انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى |  2019-02-05 10:32:52 عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها |  2019-02-05 10:24:22 اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ما علاقة الإنفلونزا بالسكتات الدماغية؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراستان جديدتان أن الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسكتة دماغية قاتلة وجلطة في شرايين الرقبة.



ووجدت الدراسة الأولى أن الإنفلونزا تزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تقارب 40% خلال الأيام الـ 15 التالية للإصابة بها، ويمكن أن يستمر هذا الخطر لمدة تصل إلى سنة بعد الإصابة بالفيروس.



ونظر العلماء بقيادة الدكتورة، أميليا بويهم، من كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، في سجلات ما يقارب 31 ألف مريض أصيبوا بسكتة دماغية إقفارية في عام 2014.


وبلغ متوسط عمر المشاركين في الدراسة 71.9 سنة، وانقسموا بالتساوي تقريبا بين الجنسين.


ووجد العلماء أن الانفلونزا تشكل خطرا كبيرا على الإصابة بالجلطات الدماغية بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق.


وعلى الرغم من أنهم لم يتوصلوا إلى تفسير واضح حتى الآن، إلا أن العلماء يشكون في أن الإنفلونزا والأمراض الشبيهة بها، والتي تعرف أيضا بـ "عدوى الجهاز التنفسي الحادة"، قد تحفز الالتهابات، ما يجعل المرضى عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.


أما الدراسة الثانية، والتي أجريت من قبل المؤسسة ذاتها، فوجدت أن المرضى كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بتجلط في شرايين الرقبة خلال شهر واحد من الإصابة بمرض شبيه بالإنفلونزا، وكان هذا السبب الرئيس للإصابة بالسكتة الدماغية في المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما.


وفي هذه الدراسة، راجع العلماء 3861 حالة ووجدوا أنه في 1849 منها، أصيب الأفراد بأمراض شبيهة بالإنفلونزا خلال السنوات الثلاث السابقة لتجلط في شرايين الرقبة.




كلمات متعلقة

ما, علاقة, الإنفلونزا, بالسكتات, الدماغية؟,

تابعونــا

خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة 2019-02-05 | 13:00:49

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...

العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية" العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية" 2019-02-05 | 11:28:09

اكتشف العلماء في جامعة سالفورد الأميركية ما يعتقدون أنها الخلية المسؤولة عن كل...

الطرق المزدحمة تهدد خصوبة الرجال الطرق المزدحمة تهدد خصوبة الرجال 2019-02-05 | 10:16:08

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة "Guangzhou" الصينية، إلى أن الرجال الذين يعيشون قرب...

دماغ الرجل أم المرأة.. دراسة تكشف "الفارق المذهل" دماغ الرجل أم المرأة.. دراسة تكشف "الفارق المذهل" 2019-02-05 | 10:05:48

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق من الأطباء في إحدى الجامعات بالولايات...

تعرفوا على أكثر المواد الغذائية فائدة للقلب تعرفوا على أكثر المواد الغذائية فائدة للقلب 2019-02-05 | 08:39:06

نشرت جمعية خبراء التغذية والحمية البريطانية قائمة مؤلفة من 5 منتجات غذائية تعد...

التوصل إلى "سر المذاق الآسر" لكوب القهوة التوصل إلى "سر المذاق الآسر" لكوب القهوة 2019-02-04 | 20:22:57

توصل علماء إلى سر جديد يعمل على منح مشروب القهوة مذاقها المميز، الذي يأسر عشرات...

احذروا من إسراف أطفالكم في معجون الأسنان احذروا من إسراف أطفالكم في معجون الأسنان 2019-02-04 | 17:36:48

أفاد بحث أميركي حديث أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون...

بهذه الطريقة تصبح البطاطا المقلية طبقاً صحياً بهذه الطريقة تصبح البطاطا المقلية طبقاً صحياً 2019-02-04 | 14:55:45

يعلم الجميع أن البطاطا المقلية لا تحتوي على أي مكونات غذائية مفيدة. ومن المعروف...

"طفيلي القطط" يهدد الملايين حول العالم بانفصام الشخصية! "طفيلي القطط" يهدد الملايين حول العالم بانفصام الشخصية! 2019-02-04 | 13:55:47

حذر الباحثون من انتشار طفيلي تحمله القطط وتشاركه مع المليارات من سكان الأرض، قد...

فوائد الاستيقاظ مبكرا.. دراسة تحسم الأمر فوائد الاستيقاظ مبكرا.. دراسة تحسم الأمر 2019-02-04 | 12:55:38

إذا كنت ممن لا يستيقظون في ساعة مبكرة من الصباح، فإنك تخلف الموعد مع فوائد صحية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة دارين طاطور فيسبوك نشر ستاتوس تحريض عمليات قرية الرينة اصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة اخلاء ورشة بناء عمال العثور على قذيفة قديمة الشرطة متفجرات خبير منطقة تل ابيبسطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريدسخنين الكاثوليك كنيسة الروم الشعانين احد كنيسة مار يوسف مسيرة قداس مشاركة واسعة مدرسة كوكب ابو الهيجاء تخريج فوج الثانوية طلابها طلاب بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة سطو مسلح فرع بنك مدينة حيفا مسلح سرقة مبلغ من المال فر هاربا جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات يوم العطاء طرعان مجلس محلي فعاليات تطوع الخضيرة دهس طعن ام الفحم شاب عكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك شجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافالشرطة تحذير أوراق نقدية مزيفة خاصة 200 شيكل منتشرة محلات عديدة اعتقال شبط تزييف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com