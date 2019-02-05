ضرر, معجون, الأسنان, على, الأطفال, أكبر, مما, يعتقد!,

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أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...
اكتشف العلماء في جامعة سالفورد الأميركية ما يعتقدون أنها الخلية المسؤولة عن كل...
توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة "Guangzhou" الصينية، إلى أن الرجال الذين يعيشون قرب...
كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق من الأطباء في إحدى الجامعات بالولايات...
نشرت جمعية خبراء التغذية والحمية البريطانية قائمة مؤلفة من 5 منتجات غذائية تعد...
توصل علماء إلى سر جديد يعمل على منح مشروب القهوة مذاقها المميز، الذي يأسر عشرات...
أفاد بحث أميركي حديث أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون...
يعلم الجميع أن البطاطا المقلية لا تحتوي على أي مكونات غذائية مفيدة. ومن المعروف...
حذر الباحثون من انتشار طفيلي تحمله القطط وتشاركه مع المليارات من سكان الأرض، قد...
إذا كنت ممن لا يستيقظون في ساعة مبكرة من الصباح، فإنك تخلف الموعد مع فوائد صحية...