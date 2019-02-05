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أمر واحد فقط يحسم استمرار صلاح مع ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأت التقارير بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاد مع ليفربول تتسرب، فيما يبدو أن بقاءه من عدمه مرتبط بأمر واحد سيتحدد في 12 مايو المقبل.



ويؤكد مهاجم ليفربول السابق، إميل هيسكي، أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواجه خطر خسارة نجمه محمد صلاح، في حال فشل "الريدز" في التتويج بلقب البريمرليغ هذا الموسم الذي يختتم بهذا التاريخ.


وقال موقع "سبورتس كيدا" إن هيسكي رجح بقوة أن يغادر النجم المصري ليفربول في حال فشل مع فريقه في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.


وقال في تصريح لموقع "إكسبريس سبورت" إن هناك دائما خطر مغادرة اللاعبين في حال عدم تحقيق النتائج المرجوة، مضيفا "ليفربول قد يفقد نجومه، ومن بينهم صلاح، في حال لم يتوج باللقب آخر هذه السنة".


وتابع "وفي حال استمروا مع الفريق، فإن هناك سببا سيفرض عليهم الاستمرار، والسبب هو الألقاب والإنجازات".




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