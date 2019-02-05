شقيقتان, طمراويتان, تلدان, في, ذات, اليوم, وبفارق, ساعة, فقط,

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شهد قسم الولادة في مستشفى رامبام في حيفا بداية الاسبوع الحالي , ولادة خاصة , حيث رزقت الشقيقتين مرام ابو رومي (23 عاما) وروضه همام (21 عاما) بطفليهما في اليوم ذاته وبفارق ساعة فقط .وكانت الام مرام ابو رومي وضعت مولودها الثاني يوسف يوم السبت الساعة 23:19 قبل منتصف الليل , وبعد منتصف الليلة ذاتها ب 41 دقيقة في ذات القسم رزقت شقيقتها روضة بابنتها البكر شهد .تصوير : פיוטר פליטר; נתנאל אייזיק.

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