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شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط



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شهد قسم الولادة في مستشفى رامبام في حيفا بداية الاسبوع الحالي , ولادة خاصة , حيث رزقت الشقيقتين مرام ابو رومي (23 عاما) وروضه همام (21 عاما) بطفليهما في اليوم ذاته وبفارق ساعة فقط .

وكانت الام مرام ابو رومي وضعت مولودها الثاني يوسف يوم السبت الساعة 23:19 قبل منتصف الليل , وبعد منتصف الليلة ذاتها ب 41 دقيقة في ذات القسم رزقت شقيقتها روضة بابنتها البكر شهد .


تصوير : פיוטר פליטר; נתנאל אייזיק.

تصوير : פיוטר פליטר; נתנאל אייזיק.





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