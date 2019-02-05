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نجوى كرم تعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبّرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عن فرحتها حول زيارة الحبر الأعظم ​البابا فرنسيس​ وفضيلة الشيخ الأزهر أحمد الطيب الى الإمارات.



وقالت نجوى عبر أثير إذاعة "ستار إف إم" مع الزميل فاروق درزي :"أن هذه الزيارة تعتبر خطوة رائعة وبركة في تاريخ الشرق الأوسط كونها تنثر الأمان والسلام في عقولنا وقلوبنا كما هنأت دولة الإمارات التي لديها رؤيا مستقبلية متطورة واعتبرتها قدوة بالتسامح والمحبة بالأخوٌة".


وتمنت "ان تكون دولة الإمارات مثالا لكل بلد عربي هدفه العيش بسلام ووصفتها بأنها عين نسر بنظرتها المستقبلية ومواكبتها للتطور لصالح الخليج والعالم العربي كله".


وأشارت الى أن مشهد المعانقة التاريخية ما بين البابا وفضيلة الشيخ في الإمارات هو مشهد مؤثر جدا أبكاها وأن الجميع بانتظار موعد القداس الذي سيقام برعاية جميع القييمين والرؤساء والمسؤولين في دولة الإمارات كما وطلبت إضاءت الشموع لإتمام هذه الخطوة التي ترسّخ بصلواتها السلام والآمان والمحبة بين الشعوب كافة".




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