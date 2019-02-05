تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 13:52:27 غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج |  2019-02-05 13:00:41 شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط |  2019-02-05 13:00:37 "سيارة تسونامي".. ابتكار آسيوي لمواجهة موجات المد العاتية |  2019-02-05 12:48:15 المطران عطا الله حنا: هل الاعلان عن مسجد البحر في طبريا بأنه متحف مقدمة لقرارات اخرى مشابهة بحق اوقافنا؟ |  2019-02-05 12:45:45 بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا |  2019-02-05 12:02:38 "نعيش معاً في محبة وتسامح" بمدرسة الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-05 11:58:10 الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة |  2019-02-05 11:56:07 مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف |  2019-02-05 11:38:56 مصرع الشاب أحمد عمر منصور (21 عاما) من القدس واصابة اخر اثر سقوطهما من علو في رام الله |  2019-02-05 11:28:09 العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية" |  2019-02-05 11:21:02 مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس |  2019-02-05 11:17:55 مهرجون طبيون من ثانوية كابول في حملة تطعيمات في ابتدائية البيروني طمرة!‎ |  2019-02-05 10:45:46 انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى |  2019-02-05 10:32:52 عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها |  2019-02-05 10:24:22 اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المطران عطا الله حنا: هل الاعلان عن مسجد البحر في طبريا بأنه متحف مقدمة لقرارات اخرى مشابهة بحق اوقافنا؟



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن اقدام ما يسمى بلدية طبريا بتحويل مسجد البحر الى متحف انما يعتبر جريمة نكراء تستهدفنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني ولا تستثني احدا على الاطلاق .



ان التطاول على المقدسات والاوقاف الاسلامية هو تطاول على المسيحيين والمسلمين معا كما ان اولئك الذين يستهدفون مقدساتنا واوقافنا المسيحية انما يستهدفوننا جميعا ونذكر من يحتاجون الى تذكير بأن في مدينة طبريا هنالك الكثير من الاوقاف المسيحية والكنائس والمعالم الدينية وفي الاونة الاخيرة تم الاستيلاء على بعض منها وتمت سرقة الكثير من الاراضي الكنسية التي تم تسريبها بأساليب معهودة وغير معهودة وعبر عملاء ومرتزقة وادوات وجدوا لتمرير هذه الاجندات الخبيثة والقذرة .


لا نستبعد ان يقوم من اعلن عن مسجد البحر بأنه متحف بأن يقدم على خطوة مماثلة بحق اماكن مقدسة مسيحية وكنائس في تلك المنطقة وخاصة المستهدفة منها بالمشاريع الاستيطانية .


اننا نحذر من خطورة الاعلان عن مسجد البحر بأنه متحف لانها قد تكون خطوة تمهيدية للاعلان عن مجموعة من الكنائس والمساجد انها متاحف في تلك المنطقة كما وفي غيرها من الاماكن .


ان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 والتي شُرد ابناءها عنوة اثر نكبة شعبنا وان القرى والبلدات الفلسطينية المنكوبة في منطقة ال48 فيها كنائس وفيها مساجد قد تعرضت وقد تتعرض لقرارات واجراءات شبيهة بتلك الاجراءات التي اتخذت بحق مسجد البحر في طبريا والذي يعتبر جزءا من الاوقاف الاسلامية التي هجر ابنائها عنوة عام 48 كما هجر المسيحيون الفلسطينيون ايضا من مدنهم وقراهم التي نكبت وتم الاستيلاء عليها عام 48.


لا يجوز القبول بهذا الاجراء الذي صدر عما يسمى بلدية طبريا ولا يجوز الاستسلام امام هذا الاجراء الذي نعتبره جريمة نكراء وتدنيسا لمكان مقدس .


واولئك الذين يعتدون على اوقافنا ومقدساتنا في طبريا هم ذاتهم الذين يستهدفون مدينة القدس وهم ذاتهم الذين يخططون لتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا كما انهم ذاتهم الذين يستولون على اوقافنا وعقاراتنا المسيحية عبر عملائهم ومرتزقتهم المعروفين بالنسبة الينا معرفة جيدة.


وقد جاءت كلمة سيادة المطران هذه صباح هذا اليوم تعقيبا على قرار بلدية طبريا بتحويل مسجد البحر التاريخي الى متحف وهي خطوة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا .


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

المطران, عطا, الله, حنا:, هل, الاعلان, عن, مسجد, البحر, في, طبريا, بأنه, متحف, مقدمة, لقرارات, اخرى, مشابهة, بحق, اوقافنا؟,

تابعونــا

غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج 2019-02-05 | 13:52:27

في الأسبوع الأخير، تم الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الناصرة الانجليزي،...

شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط 2019-02-05 | 13:00:41

شهد قسم الولادة في مستشفى رامبام في حيفا بداية الاسبوع الحالي , ولادة خاصة , حيث...

بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا 2019-02-05 | 12:45:45

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم...

مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف 2019-02-05 | 11:56:07

قام النائب عن الحركة الإسلامية/ القائمة العربية الموحّدة مسعود غنايم الاثنين...

مصرع الشاب أحمد عمر منصور (21 عاما) من القدس واصابة اخر اثر سقوطهما من علو في رام الله مصرع الشاب أحمد عمر منصور (21 عاما) من القدس واصابة اخر اثر سقوطهما من علو في رام الله 2019-02-05 | 11:38:56

لقي الشاب أحمد عمر منصور (21 عاما) من سكان بلدة بدو شرق القدس مصرعه صباح اليوم...

انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى 2019-02-05 | 10:45:46

افتتحت صباح اليوم منذ العاشرة صباحا مراكز الاقتراع في الانتخابات التمهيدية داخل...

عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها 2019-02-05 | 10:32:52

اضطرت عائلة المواطن حسين عثمان (ابو عدي) من سخنين المكونة من زوجين واربعة ابناء...

اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة 2019-02-05 | 10:24:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال الأشهر...

صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه 2019-02-05 | 09:46:47

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قامت الشرطة يوم أمس...

42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا 42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا 2019-02-05 | 08:59:52

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء 42 شابا من كفرمندا بشبهة الضلوع في الشجار العنيف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids إنسانيتنا أقوى من حظركم الحركة الاسلامية القدس اصابات قنابل غاز محمد ملحم نشأت والد المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب تفتيش عمال المشهد سكين مطبخ فواكه ازفلت انبطاح شارع يوكنعام الشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق هشام خوري عازف كمان منعه السفر ال عال طائرة دواعي أمنية تفتيش عنصرية اذلال اهانة اطلاق نار طعن شخص اصابة حي المحاميد ام الفحم الشرطة مواجهات قنبلة هديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا ام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة أمجد شواهنة اطلاق نار حافلة طلاب كفر قاسم الطالب مصرع اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي فرات نصار مراسل القناة الثانية مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث ام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا محمد سهاد موسى البعينة نجيدات يرزقان بابنتهما الثانية ام كلثوم بعد 17 عاما على ولادة ابنتهما الاولىمصادرة اسطوانات اسطوانة غاز بشكل غير قانوين مجد الكروم البعنة حملة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com