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بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن بدء تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة رسميًا خلال الفترة القادمة.



وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح صحفي، إن وفد الوزارة أنهى كافة الترتيبات والاتفاقيات الخاصة بملف العمرة مع الجهات المصرية المختصة.


وأشار المكتب إلى أن وفد الوزارة الذي توجه إلى مصر لاستكمال ترتيبات ملف موسم العمرة لغزة سيعود اليوم إلى قطاع غزة.




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