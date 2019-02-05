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الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1440هـ.



وأوضح المفتي العام في تصريح صحفي مساء الاثنين، أن يوم الأربعاء هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام 1440هـ، داعياً الله العليّ القدير أن يجعله شهر خير ويمن وبركات على الأمتين العربية والإسلامية.




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