مصرع, عامل, 21, عاما, من, القدس, سقط, من, علو, في, رام, الله,

لقي شاب 21عاما من سكان بلدة بدو شرق القدس مصرعه واصيب اخر نتيجه سقوطه من اعلى مبنى قيد الانشاء في رام الله.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات ان عاملين سقطا من اعلى مبنى قيد الانشاء على مفرق المحطب بمدينة رام الله بينما كانا يقومان برفع مضخه بواسطه رافعه مثبته في اعلى العماره، وتشير التحقيقات الاولية بان الرافعة لم تكن مثبة مما ادى لسقوط العاملين ونتج عن ذلك مصرع احدهما واصابة الاخر بجروح متوسطه.واضاف ارزيقات ان الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقا في الحادث.