مصرع, عامل, 21, عاما, من, القدس, سقط, من, علو, في, رام, الله,

كلمات متعلقةمصرع, عامل, 21, عاما, من, القدس, سقط, من, علو, في, رام, الله,
قام النائب عن الحركة الإسلامية/ القائمة العربية الموحّدة مسعود غنايم الاثنين...
افتتحت صباح اليوم منذ العاشرة صباحا مراكز الاقتراع في الانتخابات التمهيدية داخل...
اضطرت عائلة المواطن حسين عثمان (ابو عدي) من سخنين المكونة من زوجين واربعة ابناء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال الأشهر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قامت الشرطة يوم أمس...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء 42 شابا من كفرمندا بشبهة الضلوع في الشجار العنيف...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً...
تجدد مساء اليوم الاثنين الشجار العنيف في كفرمندا حيث تم القاء حجارة والعاب نارية...
بمبادرة مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي السيد فاتن غطاس ,...
فازت المدرسة الاعداديه أ المغار لفوزها بالمسابقة العالميّة" الماكينة العجيبة"...