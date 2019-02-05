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فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خرجت الفنانة السورية فرح يوسف في نزهة نهارية مع حبيبها بمدينة نيويورك، وشاركت متابعيها أجواء النزهة بصور، ظهرت فيها بـ«لوك» مفاجئ.



نجمة Arab Idol استعانت بشعر مستعار بلون نبيتي صارخ، وهو نفس لون «الجاكيت» الذي بدت ترتديه، كما نسقت مع طلّتها حذاء شتوي أنيق ذو رقبة طويلة، في الوقت الذي ابدت فيه سعادتها واستماعها بالوقت الذي تقضيه مع حبيبها على جسر بروكلين الشهير، على الرغم من برودة الطقس، حيث تمنى لها الفانز الحب والسعادة الدائمة.


من ناحية أخرى، طرحت فرح يوسف أغنية جديدة نهاية العام الماضي بعنوان «الحكاية» من كلمات السيد علي، ألحان محمد شحاته، توزيع أمجد معتز، وميكس إسلام غلاب، كما اطلقت قبلها بأشهر قليلة أول  أعمالها الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان «ماكو بحلاتك»، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع موسيقى حمزة جيتارا، ومكس فادي فلاح.




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