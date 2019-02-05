قبل ساعات من المواجهة التي يترقبها عشاق الكرة حول العالم في كل مكان، دعت "لجنة الدفاع عن الجمهورية" في برشلونة المشجعين إلى حمل العلم الكتالوني والتلويح به، خلال مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "لجنة الدفاع عن الجمهورية"، المؤيدة للانفصال عن إسبانيا، ترغب في استغلال المباراة، التي يشاهدها ملايين الناس من مختلف أنحاء العالم، للترويج لأجندتها السياسية.ونقل المصدر عن عضو من اللجنة قوله "دعونا نملأ الملعب بالأعلام الكتالونية.. نحتاج إلى استغلال هذه المباراة لنقول للعالم إننا جديون بشأن مسألة الانفصال".وتابع "علينا أن نفعلها من أجل سجنائنا السياسيين.. ومن أجل نرفزة لاعبي ريال مدريد".وسبق للشرطة الإسبانية أن تدخلت أكثر من مرة لمصادرة الأعلام الصفراء، الخاصة بإقليم كتالونيا، ومنع الجماهير من إدخالها للملاعب.يشار إلى أن لقاء الذهاب سيقام على ملعب كامب نو، معقل برشلونة، يوم غد الأربعاء، وستتكرر القمة إيابا في سانتياغو برنابيو في مدريد يوم 27 فبراير الجاري.