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صور.. شعرها يصل إلى الأرض ولم تغسله منذ 20 عاما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قد يكون من الصعب على أي إنسان ألا يغسل شعره على مدار أسبوع كامل، لكن هناك امرأة بريطانية تحدت هذه القاعدة، ولم تكتف بعدم غسل شعرها لمدة 20 عاما، بل لم تقصه أيضا.



ويبلغ طول شعر فرانكي كلوني (32 عاما)، وهي فنانة من برايتون جنوب شرقي بريطانيا، حوالي مترين، وفق ما ذكر موقع "أودتي سنترال"، الثلاثاء، مؤكدا أنها تكتفي بتمشيطه للحفاظ عليه.


وبدأت كلوني في التوقف عن قص شعرها وهي في السادسة من عمرها، وعندما بلغت 13 عاما، وصل شعرها إلى خصرها، وقالت إنها تكره استخدام الشامبو والبلسم اللذين كانا سببا في جفافه قبل أن تتوقف عن غسله تماما.


وعانت كلوني في الأشهر القليلة الأولى بعد التوقف عن غسل شعرها من الحكة في فروة الرأس، وكان شعرها دهنيا جدا، لكنها تخلصت من كل هذه المشكلات مع الوقت.




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