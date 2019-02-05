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مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي 7 اشخاص مصرعهم، الثلاثاء، في حريق بأحد المباني في العاصمة الفرنسية باريس.



واصيب نحو 28 شخصا، فيما لم تعرف أسباب الحادث بعد، كما يواصل رجال الانقاذ والاطفاء البحث عن ضحايا في المبنى السكني، بحسب ما ذكر المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق كليمنت كونون.


وأضاف أن الحريق اندلع صباح الثلاثاء، في المبنى المؤلف من 8 طوابق، الكائن في "رو إرلانغيه" غربي باريس.


وأوضح أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ حوالي 20 شخصا على الأقل من القاطنين في البناية السكنية والذين نجحوا في الفرار إلى سطح المبنى أو تسلقوا عبر النوافذ هربا من الحريق.




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