مهرجون, طبيون, من, ثانوية, كابول, في, حملة, تطعيمات, في, ابتدائية, البيروني, طمرة!‎,

شاركت مؤخرا مجموعة التهريج الطبي من ثانوية كابول، في حملة "تطعيمات" صحية وقائية روتينية، نظمت في ابتدائية البيروني في مدينة طمرة.

وعملت المجموعة كخلية نحل، واسهمت في التخفيف من وطأة التوتر التي قد تنتاب من يتطعم، وقد تفاعل كل من شارك في اليوم، من طاقم تدريسي وتمريضي، طلاب، مجموعة التهريج، لما في ذلك من تعزيز العمل والأجواء الإيجابية.وتندرج هذه المشاركة ضمن الأيام التطبيقية للبرنامج التعليمي والتوعوي للتهريج الطبي الذي يقدمه ويشرف عليه المهرج الطبي الحيفاوي سرحان محاميد، والذي يهدف الى تعزيز صندوق أدوات الطلاب ومدهم بالآليات الحيوية من عالم التهريج البي والعلاج بالضحك، التي من شأنها الاسهام في مساعدة الطواقم المختلفة بمختلف الميادين والمناسبات.