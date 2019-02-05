تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 12:02:38 "نعيش معاً في محبة وتسامح" بمدرسة الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-05 11:58:10 الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة |  2019-02-05 11:56:07 مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف |  2019-02-05 11:38:56 مصرع عامل 21 عاما من القدس سقط من علو في رام الله |  2019-02-05 11:28:09 العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية" |  2019-02-05 11:21:02 مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس |  2019-02-05 11:17:55 مهرجون طبيون من ثانوية كابول في حملة تطعيمات في ابتدائية البيروني طمرة!‎ |  2019-02-05 10:45:46 انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى |  2019-02-05 10:32:52 عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها |  2019-02-05 10:24:22 اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة |  2019-02-05 10:16:08 الطرق المزدحمة تهدد خصوبة الرجال |  2019-02-05 09:46:47 صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه |  2019-02-05 08:59:52 42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا |  2019-02-05 08:36:56 بالأرقام.. رونالدو الأسوأ بتنفيذ الركلات الحرة في إيطاليا |  2019-02-05 10:40:22 وسط الآلاف.. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو .. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات



  |     |   اضافة تعليق





خبار متعلقة






كلمات متعلقة

فيديو, .., البابا, فرنسيس, يترأس, قداسا, تاريخيا, في, الإمارات,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري مسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار هدم بيتين القدس جرافات بلدية بناء غير مرخص شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل اعتقال شاب ابو سنان قرية دهس شرطي عمله خلال سياقة رخصته مسحوبة ملغية هدم بيت عمر ياسين طمرة استنكار مظاهرة دائرة مكاتب اراضي اسرائيل الناصرة حادث طرق مدخل مدينة طمرة اصابتان متوسطتان منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم مؤنس دبور جراسهوبرز سويسرا هداف الدوري تسجيل هدف رائع ثانوية البعينة نجيدات تحتفل تخريج الفوج ال 24 طلاب طعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سناناستمرار محاكمة دارين طاطور من الرينة بتهمة التحريض‎شجار مفرقعات كفر مندا تجدد انتخابات رئاسة مجلس محلي شرطة حجارة سطو مسلح محل مجوهرات اعتقال 3 شبان عرب من يافا أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com