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وسط الآلاف.. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات
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فيديو .. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات
2019-02-05 10:52:13
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وسط الآلاف.. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات
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فيديو .. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات
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