انطلاق, البرايمرز, في, الليكود:, 142, متنافسا, على, المقاعد, الأولى,

افتتحت صباح اليوم منذ العاشرة صباحا مراكز الاقتراع في الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود لاختيار قائمة مرشحيه للكنيست القادمة .

نتنياهو يبعث برسالة الى أعضاء حزب الليكود

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ويتنافس على المقاعد في الحزب 142 مرشحا.ويشارك في التصويت منتسبو الحزب، وعددهم حوالي مئة وعشرين (120) ألفا. وستغلق مراكز الاقتراع البالغ عددها مائة وثلاثة عشر في انحاء البلاد، الساعة العاشرة ليلا. ويتوقع ان تنشر النتائج غدا الأربعاء.ووجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة مسجلة الى أعضاء الليكود، دعاهم فيها الى الوصول الى مراكز الاقتراع والادلاء بأصواتهم. كما ناشدهم الموافقة على طلبه تخصيص ثلاثة أماكن في القائمة لمرشحين عنه.