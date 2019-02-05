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عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اضطرت عائلة المواطن حسين عثمان (ابو عدي) من سخنين المكونة من زوجين واربعة ابناء هدم بيتها قبل عدة اشهر بحجة البناء غير المرخص، وقد قامت العائلة بإنشاء بيت اخر للسكن فيه، لكن مؤخراً ذهلت وصدمت العائلة عندما استلمت امر هدم لبيتهم الجديد، لتبقى العائلة بلا مأوى



اليوم صباحا قررت العائلة هدم البيت بنفسها بتفادي التكاليف الباهظة لهدم البيت من قبل "الحكومة" .

وتم صباح اليوم هدم البيت وسط حالة من الألم الشديد الذي يرافق العائلة .

وقال حسين عثمان :" ليس من السهل ان يهدم صاحب البيت , بيته بنفسه فهذا اصعب شعور ان ترى امام عينيك بيتا كان يأويك وعائلتك اصبح حطاما , لتصبح انت وعائلتك بلا مأوى ".

وانهى :" حسبي الله ونعم الوكيل ولله المشتكى" 




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