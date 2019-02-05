اعتقال, عشرات, المشتبهين, من, الشمال, والمركز, بتهريب, المخدرات, والأسلحة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال الأشهر الماضية، قامت الشرطة بتفعيل عميل سري، الذي عمل بين المشتبهين في عدة مدن في مركز وشمال الدولة وادى الى كشف العشرات من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة غير القانونية.

خلال النشاط كسب العميل ثقة المجرمين، الذين باعوا له وفق الشبهات في مناسبات مختلفة، أنواع مختلفة من المخدرات الخطرة بقيمة مالية وقدرها نصف مليون شيكيل: منها أكثر من 3500 حبوب اكستازي وMDMA، وأكثر من نصف كيلوغرام من الكوكايين وحوالي 2 كغم من الماريحوانا.بالإضافة إلى ذلك ، قام العميل السري بشراء أسلحة غير قانونية من بعض المجرمين ، بما في ذلك مسدس وقنابل.الى جانب كون الجرائم الجنائية خطرا يهدد السلامة العامة، تشكل الجرائم المنسوبة للمشتبهين المسبب المركزي للاجرام وتكون ارض خصبة للجريمة والنزاعات الجنائية في المنطقة وفي اي مكان أخر في الدولة، في ظل الصراع على السيطرة في مجالات الأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة صراعات التي تزيد من جرائم العنف وتؤثر بشكل سلبي ومباشر على الأمن العام.خلال النشاط السري، تم جمع أدلة وقرائن ضد العشرات من المشتبهين وفجر هذا الصباح (الثلاثاء)،مع الانتقال من المسار السري من التحقيق الى العلني ، داهم شرطيون سريون ومحققون، وافراد من حرس الحدود ووحدة مكافحة الشغب بيوت المشتبهين، بهدف احالتهم الى التحقيق وتقديمهم إلى العدالة .وخلال النشاط، ضبط ضباط الشرطة المخدرات الخطرة والأسلحة غير القانونية والاموال والسيارات التي ستسعى الشرطة إلى مصادرةها مع نخاية الاجراءات القانونية.هذا وسيحال المشتبهين الى محكمة الصلح في تل أبيب ظهر هذا اليوم للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.*ستواصل شرطة إسرائيل عملها على مدار الساعة، بكل إصرار وعزيمة، بكافة وحداتها الخاصة والسرية، بهدف الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية والعنف والمخدرات الخطرة في اي مكان واي وقت، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين*