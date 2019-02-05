تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 12:02:38 "نعيش معاً في محبة وتسامح" بمدرسة الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-05 11:58:10 الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة |  2019-02-05 11:56:07 مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف |  2019-02-05 11:38:56 مصرع عامل 21 عاما من القدس سقط من علو في رام الله |  2019-02-05 11:28:09 العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية" |  2019-02-05 11:21:02 مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس |  2019-02-05 11:17:55 مهرجون طبيون من ثانوية كابول في حملة تطعيمات في ابتدائية البيروني طمرة!‎ |  2019-02-05 10:45:46 انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى |  2019-02-05 10:32:52 عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها |  2019-02-05 10:24:22 اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة |  2019-02-05 10:16:08 الطرق المزدحمة تهدد خصوبة الرجال |  2019-02-05 09:46:47 صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه |  2019-02-05 08:59:52 42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا |  2019-02-05 08:36:56 بالأرقام.. رونالدو الأسوأ بتنفيذ الركلات الحرة في إيطاليا |  2019-02-05 10:40:22 وسط الآلاف.. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال الأشهر الماضية، قامت الشرطة بتفعيل عميل سري، الذي عمل بين المشتبهين في عدة مدن في مركز وشمال الدولة وادى الى كشف العشرات من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة غير القانونية.


خلال النشاط كسب العميل ثقة المجرمين، الذين باعوا له وفق الشبهات في مناسبات مختلفة، أنواع مختلفة من المخدرات الخطرة بقيمة مالية وقدرها نصف مليون شيكيل: منها أكثر من 3500 حبوب اكستازي وMDMA، وأكثر من نصف كيلوغرام من الكوكايين وحوالي 2 كغم من الماريحوانا.

بالإضافة إلى ذلك ، قام العميل السري بشراء أسلحة غير قانونية من بعض المجرمين ، بما في ذلك مسدس وقنابل.

الى جانب كون الجرائم الجنائية خطرا يهدد السلامة العامة، تشكل الجرائم المنسوبة للمشتبهين المسبب المركزي للاجرام وتكون ارض خصبة للجريمة والنزاعات الجنائية في المنطقة وفي اي مكان أخر في الدولة، في ظل الصراع على السيطرة في مجالات الأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة صراعات التي تزيد من جرائم العنف وتؤثر بشكل سلبي ومباشر على الأمن العام.

خلال النشاط السري، تم جمع أدلة وقرائن ضد العشرات من المشتبهين وفجر هذا الصباح (الثلاثاء)،مع الانتقال من المسار السري من التحقيق الى العلني ، داهم شرطيون سريون ومحققون، وافراد من حرس الحدود ووحدة مكافحة الشغب بيوت المشتبهين، بهدف احالتهم الى التحقيق وتقديمهم إلى العدالة .

وخلال النشاط، ضبط ضباط الشرطة المخدرات الخطرة والأسلحة غير القانونية والاموال والسيارات التي ستسعى الشرطة إلى مصادرةها مع نخاية الاجراءات القانونية.

هذا وسيحال المشتبهين الى محكمة الصلح في تل أبيب ظهر هذا اليوم للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.

*ستواصل شرطة إسرائيل عملها على مدار الساعة، بكل إصرار وعزيمة، بكافة وحداتها الخاصة والسرية، بهدف الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية والعنف والمخدرات الخطرة في اي مكان واي وقت، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين*




كلمات متعلقة

اعتقال, عشرات, المشتبهين, من, الشمال, والمركز, بتهريب, المخدرات, والأسلحة,

تابعونــا

مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف 2019-02-05 | 11:56:07

قام النائب عن الحركة الإسلامية/ القائمة العربية الموحّدة مسعود غنايم الاثنين...

مصرع عامل 21 عاما من القدس سقط من علو في رام الله مصرع عامل 21 عاما من القدس سقط من علو في رام الله 2019-02-05 | 11:38:56

لقي شاب 21عاما من سكان بلدة بدو شرق القدس مصرعه واصيب اخر نتيجه سقوطه من اعلى مبنى...

انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى 2019-02-05 | 10:45:46

افتتحت صباح اليوم منذ العاشرة صباحا مراكز الاقتراع في الانتخابات التمهيدية داخل...

عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها 2019-02-05 | 10:32:52

اضطرت عائلة المواطن حسين عثمان (ابو عدي) من سخنين المكونة من زوجين واربعة ابناء...

صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه 2019-02-05 | 09:46:47

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قامت الشرطة يوم أمس...

42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا 42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا 2019-02-05 | 08:59:52

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء 42 شابا من كفرمندا بشبهة الضلوع في الشجار العنيف...

ارتفاع طفيف على الحرارة ورياح شرقية اليوم وأمطار غدا ارتفاع طفيف على الحرارة ورياح شرقية اليوم وأمطار غدا 2019-02-05 | 05:49:30

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً...

اصابات والقاء حجارة ومفرقعات ومحاولة دهس واعتقال 11 مشتبه في كفرمندا اصابات والقاء حجارة ومفرقعات ومحاولة دهس واعتقال 11 مشتبه في كفرمندا 2019-02-04 | 21:47:58

تجدد مساء اليوم الاثنين الشجار العنيف في كفرمندا حيث تم القاء حجارة والعاب نارية...

الناصرة:يوم علمي لطلاب المدارس الثانوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الناصرة:يوم علمي لطلاب المدارس الثانوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان 2019-02-04 | 21:30:52

بمبادرة مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي السيد فاتن غطاس ,...

المدرسة الاعداديه أ المغار لفوزها بالمسابقة العالميّة" الماكينة العجيبة" المدرسة الاعداديه أ المغار لفوزها بالمسابقة العالميّة" الماكينة العجيبة" 2019-02-04 | 20:56:21

فازت المدرسة الاعداديه أ المغار لفوزها بالمسابقة العالميّة" الماكينة العجيبة"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي شارع 44 اغلاق حريق هائل منطقة مفتوحة طائرات اطفاء اخماد مشارف القدس أوريا مسلسل سمرا الحلقة 54 الرابعة عشر سمرا الحلقة الاولى سمرا 54 الشمس جميع حلقات سمرا شاهد مسلسل سمرا mbc سمرا الحلقة 54 بكرا سمرا الحلقة 54 شاهمصرع 95 مواطنا شخصا عربيا عرب حوادث حادث طرق قاتلة منذ بداية العام عامن 2015الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات بث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت اضراب عام شامل يشمل مدارس الاربعءا غدا لجنة المتابعة قلسنوة اجواء مشحونة هدم بيوت غير مرخصة شرطة وحدات خاصة قوات جرافمفرق الموفيل اصابة حادث طرق سائق شاحنة سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعاف مصرع عامل عربي بئر مصعد سقط ورشة بناء حيفا قاسم ابو راس هدم بيت مواطن بير هداج النقب تشريد عائلة متزوج اطفال جرافات اسرائيل انقلاب سيارة شارع ام الفحم معاوية اصابة طفيفة سائق ام الفحم اضراب وادي عارة اهالي التزام اغلاق محلات مدارس مجالس بلدية الموسيقار معالي كلار عرابة مرشح سفير نوايا حسنة يونيسكو سلام باريس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com