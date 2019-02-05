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هيفاء وهبي ممنوعة من الكلام لهذا السبب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن دخولها مشروع جديد تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة ولكنها تكتمت على كافة التفاصيل التي تخصه.



هيفاء وهبي، نشرت صور للعلامة التجارية التي تحمل اسمها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وأظهرت فيها حروف اسمها المطبوعة عليها والذي يعد أول «براند» يحمل اسمها.


هيفاء وهبي، علقت على الصور قائلة: «التسميات التي تؤمن بها».


وأضافت: «ما عم بيخلوني احكي.. بس كل اللي فيي قلكن ياه إنو قريبًا.. قريبًا جداً».


وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت مؤخرًا في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 على تأسيس دار أزياء “Yanina Couture” فى فرنسا، بدعوة من السفير الروسي ألكسندر أورلوف، وزوجته.


وكانت بعض الأنباء قد ترددت مؤخرًا عن غياب هيفاء وهبي، عن السباق الرمضاني المقبل 2019، مشيرة إلى أنها استراحة محارب، وذلك بعد تقديمها لمسلسل «مريم»، العام الماضي والذي أكدت أنها تعبت جدًا في تأدية الشخصية.


من ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج» من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، في الوقت الذي اطلقت فيه مؤخراً كليب جديد لأغنية «اجمدي» من ألبومها الأخير «حوا» من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد الوزيري




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