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فيديو.. راموس يكشف عن موهبة بعيدة عن كرة القدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف سيرخيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد عن موهبة موسيقية لا يقل تميزه بها عن جدارته في أرض الملعب وذلك قبل يومين على مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.



وشارك راموس مقدم برنامج "Hormiguero" الذي كشف فيه عن موهبته، في عزف لحن مشهور على الغيتار بعنوان "Entre dos aguas" وبرع راموس بأدائه ولاقى استحسان الحضور.

وتحدث راموس عن مواجهة برشلونة قائلا: "برشلونة هو متصدر الليغا، سنلعب أمامهم في الكأس ولدينا أيضا الكلاسيكو وعلينا أن نفوز، وثم لدينا دوري الأبطال. حاليا الفريق تحسن وبات يفعل ما هو مطلوب وحصلنا على نتائج جيدة لهذا الشهر ولكي نعيش لحظات جميلة علينا أن نصل لحالة رائعة".


ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في "الكامب نو" الأربعاء القادم ضن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.




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