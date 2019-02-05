فيديو.., راموس, يكشف, عن, موهبة, بعيدة, عن, كرة, القدم,

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قبل ساعات من المواجهة التي يترقبها عشاق الكرة حول العالم في كل مكان، دعت "لجنة...
كشفت إحصاءات حديثة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، بات...
خرج إيسكو، لاعب ريال مدريد، غاضبا، عقب نهاية مباراة فريقه، أمس الأحد، أمام...
خاض فريق ريال مدريد، اليوم الاثنين، أولى تدريباته استعداداً لمباراة الكلاسيكو...
سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، قبل مواجهة...
يخطط هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير لزيادة سرعة التعافي من إصابة في الكاحل خلال...
أصيب اللاعب البرتغالي نيلسون أوليفيرا، بجروح خطيرة في وجهه، خلال لقاء ناديه...
أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم برشلونة حامل اللقب في مواجهة غريمه اللدود...
أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بثلاثية...
عثرت شركة تحقيق خاصة في بريطانيا ، على ركام الطائرة التي تحطمت في حادث مأساوي أودى...