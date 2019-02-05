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42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا
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وسط الآلاف.. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات
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عجوز روسي يسجل رقما قياسيا بالقفز من المرتفعات العالية
2019-02-05 10:00:17
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عجوز روسي يسجل رقما قياسيا بالقفز من المرتفعات العالية
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فيديو - عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها
عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها
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