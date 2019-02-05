تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 12:02:38 "نعيش معاً في محبة وتسامح" بمدرسة الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-05 11:58:10 الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة |  2019-02-05 11:56:07 مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف |  2019-02-05 11:38:56 مصرع عامل 21 عاما من القدس سقط من علو في رام الله |  2019-02-05 11:28:09 العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية" |  2019-02-05 11:21:02 مصرع 7 اشخاص بحريق مبنى في باريس |  2019-02-05 11:17:55 مهرجون طبيون من ثانوية كابول في حملة تطعيمات في ابتدائية البيروني طمرة!‎ |  2019-02-05 10:45:46 انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى |  2019-02-05 10:32:52 عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها |  2019-02-05 10:24:22 اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة |  2019-02-05 10:16:08 الطرق المزدحمة تهدد خصوبة الرجال |  2019-02-05 09:46:47 صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه |  2019-02-05 08:59:52 42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا |  2019-02-05 08:36:56 بالأرقام.. رونالدو الأسوأ بتنفيذ الركلات الحرة في إيطاليا |  2019-02-05 10:40:22 وسط الآلاف.. البابا فرنسيس يترأس قداسا تاريخيا في الإمارات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قامت الشرطة يوم أمس (الاثنين) ، بنشاط مبادر به في يافا ، من خلاله تم ضبط أسلحة غير قانونية بما في ذلك: سلاح اوتوماتيكي من نوع كارل جوستاف وذخيرة عيار 9 ملم.


أثناء النشاط ، قام شرطيون سريون من شرطة يافا بتوقيف مشتبه (44 عاما ، يافا) بشبهة حيازة أسلحة غير قانونية، حيث سيحال هذا الصباح إلى محكمة الصلح تل أبيب للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق


قيل في الشرطة: سنواصل العمل لضبط الأسلحة غير القانونية التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتضر بسريان الحياة الاعتيادي، كما وسنعمل على احالة المجرمين إلى العدالة.




كلمات متعلقة

صور, -, ضبط, اسلحة, وذخيرة, في, يافا, واعتقال, مشتبه,

تابعونــا

مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف 2019-02-05 | 11:56:07

قام النائب عن الحركة الإسلامية/ القائمة العربية الموحّدة مسعود غنايم الاثنين...

مصرع عامل 21 عاما من القدس سقط من علو في رام الله مصرع عامل 21 عاما من القدس سقط من علو في رام الله 2019-02-05 | 11:38:56

لقي شاب 21عاما من سكان بلدة بدو شرق القدس مصرعه واصيب اخر نتيجه سقوطه من اعلى مبنى...

انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى انطلاق البرايمرز في الليكود: 142 متنافسا على المقاعد الأولى 2019-02-05 | 10:45:46

افتتحت صباح اليوم منذ العاشرة صباحا مراكز الاقتراع في الانتخابات التمهيدية داخل...

عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها عائلة حسين عثمان من سخنين تهدم بيتها بنفسها 2019-02-05 | 10:32:52

اضطرت عائلة المواطن حسين عثمان (ابو عدي) من سخنين المكونة من زوجين واربعة ابناء...

اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة اعتقال عشرات المشتبهين من الشمال والمركز بتهريب المخدرات والأسلحة 2019-02-05 | 10:24:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: خلال الأشهر...

42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا 42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا 2019-02-05 | 08:59:52

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء 42 شابا من كفرمندا بشبهة الضلوع في الشجار العنيف...

ارتفاع طفيف على الحرارة ورياح شرقية اليوم وأمطار غدا ارتفاع طفيف على الحرارة ورياح شرقية اليوم وأمطار غدا 2019-02-05 | 05:49:30

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً...

اصابات والقاء حجارة ومفرقعات ومحاولة دهس واعتقال 11 مشتبه في كفرمندا اصابات والقاء حجارة ومفرقعات ومحاولة دهس واعتقال 11 مشتبه في كفرمندا 2019-02-04 | 21:47:58

تجدد مساء اليوم الاثنين الشجار العنيف في كفرمندا حيث تم القاء حجارة والعاب نارية...

الناصرة:يوم علمي لطلاب المدارس الثانوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الناصرة:يوم علمي لطلاب المدارس الثانوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان 2019-02-04 | 21:30:52

بمبادرة مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي السيد فاتن غطاس ,...

المدرسة الاعداديه أ المغار لفوزها بالمسابقة العالميّة" الماكينة العجيبة" المدرسة الاعداديه أ المغار لفوزها بالمسابقة العالميّة" الماكينة العجيبة" 2019-02-04 | 20:56:21

فازت المدرسة الاعداديه أ المغار لفوزها بالمسابقة العالميّة" الماكينة العجيبة"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش عرعرة اصابات استنشاق دخان اطفاء اخماد حريق قرب بيت مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة نيماالصنارةتحريرشفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان تشييع جثمان محمد حسنين موسى اطلاق نار شجار عبلين قرية مثواه الاخير المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن صلاة جماعة حظر نشاط اسلامية الشيخ رائد صلاح ام الفحم مجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com