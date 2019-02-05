صور - ضبط اسلحة وذخيرة في يافا واعتقال مشتبه

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : قامت الشرطة يوم أمس (الاثنين) ، بنشاط مبادر به في يافا ، من خلاله تم ضبط أسلحة غير قانونية بما في ذلك: سلاح اوتوماتيكي من نوع كارل جوستاف وذخيرة عيار 9 ملم.أثناء النشاط ، قام شرطيون سريون من شرطة يافا بتوقيف مشتبه (44 عاما ، يافا) بشبهة حيازة أسلحة غير قانونية، حيث سيحال هذا الصباح إلى محكمة الصلح تل أبيب للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيققيل في الشرطة: سنواصل العمل لضبط الأسلحة غير القانونية التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتضر بسريان الحياة الاعتيادي، كما وسنعمل على احالة المجرمين إلى العدالة.