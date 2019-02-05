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42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء 42 شابا من كفرمندا بشبهة الضلوع في الشجار العنيف الذي شهدته القوية ليلة امس واسفر عن اضابات واضرار .


وافيد انه خلال الشجار تم القاء الحجارة والتراشق بالمفرقعات .

وتم ايضا ضبط 25 علبة مفرقعات خلال تفتيش في عدة محلات بالبلدة .

وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




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