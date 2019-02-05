42, معتقلا, وضبط, مفرقعات, على, خلفية, الشجار, بكفرمندا,

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء 42 شابا من كفرمندا بشبهة الضلوع في الشجار العنيف الذي شهدته القوية ليلة امس واسفر عن اضابات واضرار .

وافيد انه خلال الشجار تم القاء الحجارة والتراشق بالمفرقعات .وتم ايضا ضبط 25 علبة مفرقعات خلال تفتيش في عدة محلات بالبلدة .وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .