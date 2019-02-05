النمر, يتحول, إلى, قطة, في, أحضان, ابتسام, تسكت.., صور,

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أثارت أغنية "حجابك تاجك" للفنانة أمل حجازي جدلا واسعا على مواقع التواصل...
نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الصورة الأولى لقدمي مولودتها الثالثة ليا...
أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جدلا كبيرا بعد إعلانها الانضمام لقناة الجزيرة...
احتفل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» بافتتاح فيلمه الجديد...
وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، كلمة مؤثرة لجمهورها خلال إحيائها حفلًا غنائيًا...
يستعد الفنان المصري رامز جلال لطرح فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “سبع البرمبة”، في...
ضمن الإستفتاء الجماهيري لإذاعتي mbc fm وبانوراما fm السنوي "TOB 2018"، حصد المخرج...
وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الاسنان فادي...
تحدث الفنان اللبناني وليد توفيق، عن الفنان فضل شاكر، والذي يستعد لطرح أغنية جديدة...
واجهت الفنانة اللبنانية إليسا، شائعة جديدة من نوعها حيث أدى الأشخاص أنه زوجها،...