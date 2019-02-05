تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 08:59:52 42 معتقلا وضبط مفرقعات على خلفية الشجار بكفرمندا |  2019-02-05 08:36:56 بالأرقام.. رونالدو الأسوأ بتنفيذ الركلات الحرة في إيطاليا |  2019-02-05 08:30:22 البابا وسط الآلاف.. بدء القداس التاريخي في أبوظبي |  2019-02-05 08:19:57 أغلى فاكهة في العالم.. بألف دولار للثمرة |  2019-02-05 05:52:16 مادورو يحذر ترامب: لن نسلم فنزويلا لواشنطن |  2019-02-05 05:49:30 ارتفاع طفيف على الحرارة ورياح شرقية اليوم وأمطار غدا |  2019-02-04 23:50:36 الجامعة العربية تطالب الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين |  2019-02-04 21:47:58 اصابات والقاء حجارة ومفرقعات ومحاولة دهس واعتقال 11 مشتبه في كفرمندا |  2019-02-04 21:30:52 الناصرة:يوم علمي لطلاب المدارس الثانوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان |  2019-02-04 20:56:21 المدرسة الاعداديه أ المغار لفوزها بالمسابقة العالميّة" الماكينة العجيبة" |  2019-02-04 20:23:59 مقتل شاب فلسطيني باشتباك مسلح قرب معبر الجلمة |  2019-02-04 20:21:34 إيسكو يُفجر غضبه بتصرف غير لائقa |  2019-02-04 20:16:29 البابا فرنسيس وشيخ الأزهر يتوجان بجائزة الأخوة الإنسانية |  2019-02-04 20:14:23 نصر الله: نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية |  2019-02-04 20:06:50 الشرطة تلقي القبض على مشتبه بحيازة أسلحة غير قانونية في قرية سالم |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

النمر يتحول إلى قطة في أحضان ابتسام تسكت.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة، كشفت فيها عن شجاعتها الشديدة.



ابتسام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها تركب دراجة بخارية، وتألقت بإطلالة رياضية مميزة، ووضعت كاب على رأسها، ونظارة ملونة على عينيها.


الفنانة المغربية كشفت عن شجاعة غير مسبوقة، حيث ظهرت في بعض صور الجلسة وهي تحمل نمرا كبيرا وتحتضنه بحب شديد، دون أن يظهر عليها أي علامات للخوف، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “الحب الحقيقي”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.


يذكر أن الفنانة المغربية ابتسام تسكت كانت قد احتفلت بالعام الجديد مع جمهورها في حفل غنائي أحيته بأحد مطاعم طنجة في المغرب، وحرصت على استعراض إطلالتها قبل صعودها على المسرح، حيث اختارت للحفل فستان أسود قصير لامع، ونسقت معه حذاء ذو رقبة عالية من اللون الفوشيا.


وكانت الفنانة المغربية ابتسام تسكت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «عاشر جرح»، وهي من كلمات حيدر الأسير، وألحان همام حسن، وتوزيع عمار عدنان.




كلمات متعلقة

النمر, يتحول, إلى, قطة, في, أحضان, ابتسام, تسكت.., صور,

تابعونــا

"خلع الحجاب" يدفع أمل حجازي لإطلاق أغنية "حجابك تاجك" "خلع الحجاب" يدفع أمل حجازي لإطلاق أغنية "حجابك تاجك" 2019-02-04 | 13:55:03

أثارت أغنية "حجابك تاجك" للفنانة أمل حجازي جدلا واسعا على مواقع التواصل...

نانسي عجرم تنشر الصورة الاولى لمولودتها نانسي عجرم تنشر الصورة الاولى لمولودتها 2019-02-04 | 12:55:43

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الصورة الأولى لقدمي مولودتها الثالثة ليا...

ديانا كرزون تثير الجدل بعد اعلانها انضمامها الى قناة الجزيرة! ديانا كرزون تثير الجدل بعد اعلانها انضمامها الى قناة الجزيرة! 2019-02-04 | 11:41:37

أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جدلا كبيرا بعد إعلانها الانضمام لقناة الجزيرة...

زوجة كيفانج تاتليتوج تسرق الأنظار في حفل افتتاح فيلمه الجديد زوجة كيفانج تاتليتوج تسرق الأنظار في حفل افتتاح فيلمه الجديد 2019-02-04 | 10:02:39

احتفل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» بافتتاح فيلمه الجديد...

إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح.. فيديو إليسا تُبكي جمهورها بكلمات عن مرضها على المسرح.. فيديو 2019-02-04 | 08:27:04

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، كلمة مؤثرة لجمهورها خلال إحيائها حفلًا غنائيًا...

رامز جلال يستعير لحية شقيقه في أحدث أفلامه رامز جلال يستعير لحية شقيقه في أحدث أفلامه 2019-02-03 | 13:50:06

يستعد الفنان المصري رامز جلال لطرح فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “سبع البرمبة”، في...

بسام الترك أفضل مخرج فيديو كليب لأغنية خليجية لعام 2018 عن أغنية "أنا أنا" بسام الترك أفضل مخرج فيديو كليب لأغنية خليجية لعام 2018 عن أغنية "أنا أنا" 2019-02-03 | 12:19:35

ضمن الإستفتاء الجماهيري لإذاعتي mbc fm وبانوراما fm السنوي "TOB 2018"، حصد المخرج...

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها وترحب بها برسالة مؤثرة 2019-02-03 | 09:13:31

وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الاسنان فادي...

وليد توفيق يطالب فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء وليد توفيق يطالب فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء 2019-02-02 | 11:28:19

تحدث الفنان اللبناني وليد توفيق، عن الفنان فضل شاكر، والذي يستعد لطرح أغنية جديدة...

مجهول يطارد الفنانة إليسا ويدعي زواجه منها سرًا مجهول يطارد الفنانة إليسا ويدعي زواجه منها سرًا 2019-02-02 | 06:52:33

واجهت الفنانة اللبنانية إليسا، شائعة جديدة من نوعها حيث أدى الأشخاص أنه زوجها،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية اعتقال شابين مشتبهين قتل مصطفى مصراتي نجله ابنه رمضان اطلاق نار الرملة بيتيهودي يطعن عاملا يهوديا اخرا ظنا منه انه عربي كريات اتا مجمع تجاري الناصرة سلام وفد يزور السلام فرنسي من اجل كفر مندا اعتقالات اشتباكات اصابات مفرقعات الشرطة احداث مؤسفة انتخابات رئاسة مجلس محلي شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت الزوجان علي منير زبيدات ثلاثة توائم مستشفى العالئة المقدسة يرزقان ذكور تظاهرة رفع شعارات عائلة دوابشة قرية دوما محكمة مركزية اللد اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق ام الفحم مظاهرة حاشدة نصرة الشق الشمالي الشيخ رائد صلاح أبو سبيت الاطرش اهالي طلاب مظاهرة شعارات النقب اغلاق الشارع المؤدي المدرسة مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com