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أغلى فاكهة في العالم.. بألف دولار للثمرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأ بيع نوع نادر من فاكهة الدوريان، المعروفة برائحتها اللاذعة الكريهة، في مركز تجاري بإحدى البلدات في إندونيسيا، مقابل ألف دولار للثمرة الواحدة، أي 3 أضعاف متوسط ​​الراتب الشهري.



وعرض متجر، يقع في جزيرة جاوة الغربية الإندونيسية، 4 حبات من الفاكهة التي تحظى بشعبية في جنوب شرقي آسيا، بسعر يبلغ 14 مليون روبية للثمرة الواحدة (حوالي ألف دولار أميركي)، بحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني.


ويرجع سبب ارتفاع سعر هذه الثمار إلى أنها نوع نادر من فاكهة الدوريان المهجن بين عدة أنواع عالية الجودة، ينتج منها 20 ثمرة فقط كل 3 سنوات.


وبدلا من شراء الثمرة باهظة الثمن، لجأ كثيرون إلى التقاط صورة ذاتية مع الفاكهة المشهورة، حتى ازدحم المتجر بالطوابير التي اصطفت للحصول على "سيلفي تاريخي" مع ما يعتقد أنها أغلى ثمرة فاكهة في العالم.


ورغم رائحته الكريهة، يتميز الدوريان بطعم قريب لزبدة الفول السوداني، ويختلف دوريان إندونيسيا عن مثيله في أي منطقة أخرى، فيتخذ شكلا دائريا.


وأشارت "سكاي نيوز"، نقلا عن مدونة "كوكونتس جاكرتا" الإندونيسية، إلى أن المتجر باع اثنتين من ثمار الدوريان من أصل 4 ، في مركز التسوق "بلازا آسيا".




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