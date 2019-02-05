ارتفاع, طفيف, على, الحرارة, ورياح, شرقية, اليوم, وأمطار, غدا,

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبيا خلال الليل ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق خلال النهار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.