الجامعة, العربية, تطالب, الدول, الأوروبية, الاعتراف, بدولة, فلسطين,

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اعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل...
قال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الاحتلال الإسرائيلي وتحديداً بنيامين...
أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول...
علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على ردود الفعل، التي تلت عملية تشكيل...
سلطت وسائل إعلام فلسطينية الضوء على الرئيس الجديد الفائز في الانتخابات الرئاسية...
أقيمت، الاثنين، مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي...
عثرت البحرية التركية على حطام غواصة ألمانية غرقت قبل 75 عاما في مياه البحر...
هددت فيضانات ضخمة عدة آلاف من المنازل فى ولاية كوينزلاند الأسترالية مما أجبر أكثر...
اسفرت الانتخابات الرئاسية في السلفادور عن فوز كاسح ومن الجولة الاولى لرجل...
للمرة الأولى تاريخيا، استقل بابا الفاتيكان فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب سيارة...