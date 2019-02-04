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الجامعة العربية تطالب الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالبت الجامعة العربية الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.  وثمنت الجامعة الدور الأوروبي في مجال الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال وكالة "الأونروا".  وأشار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال أعمال الاجتماع الوزاري العربي/ الأوروبي الخامس المنعقد حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة الدول العربية، للعمل على تعزيز اطر التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح والأولويات العربية.  وحول الأزمة السورية، أكد أبو الغيط ان الحل السياسي يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة،   فيما أعرب عن قلقه إزاء استمرار حالة الانسداد السياسي في ليبيا، مطالباً بمضاعفة الجهود الدولية بشكل متناسق من أجل حلحلة الوضع هناك.  وفيما يخص الأزمة في اليمن، أكد أبو الغيط استمرار الجامعة العربية في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية وتقديم العون الصحي والمادي لأبناء الشعب اليمني.  ودعا الأمين العام للتعاون العربي والأوروبي في التصدي للتحديات المشتركة مثل ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير النظامية لمعالجة أسبابهما الجذرية، آخذاً في الاعتبار أن التهديد الأخطر للمنطقة الأورو عربية يظل هو خطر الإرهاب في ضوء اتساع أبعاده وتعقدها وتمددّه الجغرافي.
الجامعة العربية تطالب الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين




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