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الناصرة:يوم علمي لطلاب المدارس الثانوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمبادرة مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي السيد فاتن غطاس , بالتعاون مع مديرة اشكول بايس في الناصرة اخلاص صفدي , اقيم صباح اليوم الاربعاء يوم علمي لطلاب المدارس الثانوية في الناصرة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.


شارك في البرنامج طلاب من مدارس الناصرة , الفرنسيسكان , الحكمة , ثانوية خالد سليمان , السالزيان , مدرسة ابن سينا , حيث هدفت الفعالية لتطوير الوعي حول مرض السرطان , التعرف على المستجدات في علاجات السرطان , تطوير المبادرات الاجتماعية لطرق الوقاية من انواع السرطان المختلفة والكشف المبكر  .

تخلل اليوم العلمي محاضرات وورشات عمل ونقاش .

وفي حديث للصنارة نت مع مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي السيد فاتن غطاس أكد على أهمية هذه الفعاليات التي ترفع الوعي لدى الطلاب الذين حضروا وشاركو في حلقات وورشات عمل .

وأكد غطاس ان الاقبال كان ممتاز من طلاب المدارس الذين عبروا عن رضاهم واستفادتهم من هذا اليوم .




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