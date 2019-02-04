الناصرة:يوم, علمي, لطلاب, المدارس, الثانوية, بمناسبة, اليوم, العالمي, للسرطان,

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تجدد مساء اليوم الاثنين الشجار العنيف في كفرمندا حيث تم القاء حجارة والعاب نارية...
فازت المدرسة الاعداديه أ المغار لفوزها بالمسابقة العالميّة" الماكينة العجيبة"...
افادت مصادر اعلامية ان اشتباك مسلح وقع بين قوة اسرائيلية ومسلحين فلسطينيين على...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلاً لنشاط الشرطة...
توجه النائب د. يوسف جبارين بطلب رسميّ الى وزير الأديان، يتسحاق فاكنين، لتمويل...
يتابع المركز العربي للتخطيط البديل تسويق قسائم البناء في البلدات العربية، التي...
التقى اليوم الاثنين 4/2/2019 رئيس بلدية نتسيرت عليت رونين بلوط رئيس بلدية الناصرة...
توفي اليوم الاثنين في مستشفى تل هشومير مفيد عثمان حماد عيسى (44 عاما) من كفرقاسم...
"انخفاض بنسبة 33% في حوادث الطرق" هذا ما اكده رون اوفير قائد شرطة مسجاف خلال المؤتمر...
جرى مؤخراً وتحت اشراف وحدة الشبيبة في المجلس المحلي جديدة - المكر انتخاب الطالبة...