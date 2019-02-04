مقتل, شاب, فلسطيني, باشتباك, مسلح, قرب, معبر, الجلمة,

افادت مصادر اعلامية ان اشتباك مسلح وقع بين قوة اسرائيلية ومسلحين فلسطينيين على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين.

وقالت المصادر ان القوات استهدفت المنفذين مما ادى الى استشهاد أحدهما واصابة الآخر بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.فيما ذكر مصدر اسرائيلي ان شابين على متن دراجة نارية اطلقا النار على قوة للجيش من سلاح خفاف مما ادى الى استشهاد احدهما واصابة آخر.فيما قالت القوات الاسرائيلية ان الشاب الذي استشهد حاول القاء عبوة ناسفة مما ادى الى استشهاده على الفور .فيا ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب له وصل رام الله الاخباري ان طواقمه قامت بنقل اصابة خطيرةوهناك اصابة أخرى لشاب لم تستطع الوصول اليه بسبب منعها من قبل قوات الاحتلال