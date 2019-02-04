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نصر الله: نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الامين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الاحتلال الإسرائيلي وتحديداً بنيامين نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية ويدعي أنها حكومة حزب الله.


وأضاف في كلمة على شاشة قناة المنار مساء اليوم الاثنين، أن بعض الداخل اللبناني ايضا يسمي هذه الحكومة بنفس التسمية التي اطلقها نتنياهو وهذا التوصيف غير صحيح وهو كذب على الناس.

وحول آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة أشار نصر الله إلى أنّ ذكرى الثورة الإسلامية في إيران التي غيّرت وجه المنطقة وكانت مفصلاً تاريخياً هي ذكرى غالية جداً لها علاقة بمصير فلسطين والمقاومة وبتاريخنا.

وأضاف: أن الإحتفال بذكرى مضي 40 عاماً على انتصار الثورة يثبت فشل الرهانات الأميركية على فشلها.
نصر الله: نتنياهو يحرض على الحكومة اللبنانية




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