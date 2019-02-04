تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-04 20:06:50 الشرطة تلقي القبض على مشتبه بحيازة أسلحة غير قانونية في قرية سالم |  2019-02-04 17:36:48 احذروا من إسراف أطفالكم في معجون الأسنان |  2019-02-04 17:34:49 ريال مدريد يستعيد مدافعه قبل كلاسيكو الكأس |  2019-02-04 17:33:17 بعد سلسلة اعترافات بـ غوايدو.. فنزويلا تراجع علاقاتها بالدول |  2019-02-04 17:31:31 النائب جبارين يطالب وزير الأديان باقامة "بيت الشعب" في أم الفحم |  2019-02-04 17:29:16 المركز العربي للتخطيط البديل:رغم الزيادة في تسويق قسائم البناء ما زالت الفجوة كبيرة لسد احتياجات البناء في البلدات العربية |  2019-02-04 17:27:05 رونين بلوط رئيس بلدية نتسيرت عليت يزور بلدية الناصرة |  2019-02-04 14:55:00 كفرقاسم - وفاة مفيد عثمان حماد (ابو الراوي) 44 عاما متأثرا بحروقه جراء تعرضه لحادث طرق |  2019-02-04 14:55:56 شكوك حول لحاق ميسي بكلاسيكو الكأس |  2019-02-04 14:55:29 الحريري : من يقف في وجهي عليه أن يتنحى |  2019-02-04 13:55:47 "طفيلي القطط" يهدد الملايين حول العالم بانفصام الشخصية! |  2019-02-04 13:55:12 ناييب بوكيلي - نجيب قطان.. من هو الفلسطيني رئيس السلفادور |  2019-02-04 13:55:26 قائد شرطة مسجاف: انخفاض بحوادث الطرق بنسبة 33% |  2019-02-04 12:40:17 الطالبة ملاك قيس رئيسة مجالس طلاب مدارس جديدة - المكر |  2019-02-04 12:55:03 فيديو .. تماسيح في شوارع أستراليا بعد الفيضانات |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

احذروا من إسراف أطفالكم في معجون الأسنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفاد بحث أميركي حديث أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون الأسنان، ما يزيد من خطر تعرضهم للأسنان المتشققة والمبقعة عندما يكبرون في السن.

وبحسب "ديلي ميل"، وجدت الدراسة أن نحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 - 6 سنوات، استخدموا فرشاة أسنان كانت ممتلئة أو نصفة ممتلئة بمعجون الأسنان، على الرغم من أن الخبراء لا يوصون بأكثر من كمية بحجم حبة البازيلاء.
واستندت "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها"، على دراسة استقصائية أجريت لآباء أكثر من 5 آلاف طفل، تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاما.
ومن المعروف أن معجون الأسنان يحتوي على مادة الفلورايد، التي تقول العديد من الدراسات إن لديها قدرة على مقاومة التسوس.
لكن الاستخدام المكثف للفلوريد عند تشكيل الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان أو الأسنان المبقعة، والمعروفة باسم التسمم بالفلور السني. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تصبح الأسنان مغطاة بالمعدن بالكامل.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن التسمم بالفلور في تزايد مستمر منذ ثلاثة عقود على الأقل، ويمكن أن يؤثر هذا التسمم على اثنين من كل خمسة مراهقين.
احذروا من إسراف أطفالكم في معجون الأسنان




كلمات متعلقة

احذروا, من, إسراف, أطفالكم, في, معجون, الأسنان,

تابعونــا

بهذه الطريقة تصبح البطاطا المقلية طبقاً صحياً بهذه الطريقة تصبح البطاطا المقلية طبقاً صحياً 2019-02-04 | 14:55:45

يعلم الجميع أن البطاطا المقلية لا تحتوي على أي مكونات غذائية مفيدة. ومن المعروف...

"طفيلي القطط" يهدد الملايين حول العالم بانفصام الشخصية! "طفيلي القطط" يهدد الملايين حول العالم بانفصام الشخصية! 2019-02-04 | 13:55:47

حذر الباحثون من انتشار طفيلي تحمله القطط وتشاركه مع المليارات من سكان الأرض، قد...

فوائد الاستيقاظ مبكرا.. دراسة تحسم الأمر فوائد الاستيقاظ مبكرا.. دراسة تحسم الأمر 2019-02-04 | 12:55:38

إذا كنت ممن لا يستيقظون في ساعة مبكرة من الصباح، فإنك تخلف الموعد مع فوائد صحية...

دراسة تدحض الاعتقاد الشائع حول أهمية وجبة الإفطار دراسة تدحض الاعتقاد الشائع حول أهمية وجبة الإفطار 2019-02-04 | 11:44:39

أفادت دراسة جديدة بأن الأفراد الذين يحاولون إنقاص وزنهم، يجب أن يتخطوا وجبة...

الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف الخطر الداهم الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف الخطر الداهم 2019-02-04 | 10:00:45

يعتقد كثيرون أن الإنفلونزا مجرد مرض عابر، فيكتفون بتناول المسكنات داخل البيت ثم...

7 أغذية لاتتناولها على الفطور 7 أغذية لاتتناولها على الفطور 2019-02-04 | 08:24:26

فطور الصباح بالنسبة للبعض الوجبة الأكثر أهمية في اليوم، ويعد تناول الطعام بطريقة...

الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف "الخطر الداهم" الإنفلونزا القاتلة.. دراسة تكشف "الخطر الداهم" 2019-02-03 | 13:45:33

يعتقد كثيرون أن الإنفلونزا مجرد مرض عابر، فيكتفون بتناول المسكنات داخل البيت ثم...

لعشاق "الكرواسون".. احذروا لعشاق "الكرواسون".. احذروا 2019-02-03 | 10:20:37

يعتبر الكرواسون، من أشهر المخبوزات التي نتناولها في أوقات الإفطار، خاصة لرواد...

أطعمة تؤدي إلى سرطان الرئة أطعمة تؤدي إلى سرطان الرئة 2019-02-03 | 09:11:43

عندما نسمع عن سرطان الرئة، يتبادر إلى الذهن سريعا تدخين السجائر كمسبب رئيسي، لكن...

لحوم أبقار بولندية مغشوشة تغزو دولا أوروبية لحوم أبقار بولندية مغشوشة تغزو دولا أوروبية 2019-02-03 | 07:01:57

استوردت 13 دولة أوروبية عدة أطنان من لحوم الأبقار المغشوشة من بولندا، وتسعى حاليا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون الشيخ رائد صلاح الاسلامية الشق الشمالي رئيس متضامنة رضيعة يحتصن نايا يامن مصالحة خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي جبهة الناصرة الشيوعي مشاركة مظاهرة الناصرة السبتالمهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام داعش الطيبة هيثم خلايلة حفل عيد اضحى مبارك شبان مدينة ملعب ساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة نشأت ملحم اعتقال شمال البلاد هرب تنفيذ عملية نل ابيب محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر مسيرة عيد الفطر المبارك مدينة الناصرة علي سلام تكبيرات مسجد السلام اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدرباصطدام سيارة حصان قرب صفورية 4 اصابات حادث طرق مروع شاب مستشفى شارع الناصرة 79 حجاج بيت الله الحرام انطلاق حافلة قرية الرينة مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com