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ريال مدريد يستعيد مدافعه قبل كلاسيكو الكأس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خاض فريق ريال مدريد، اليوم الاثنين، أولى تدريباته استعداداً لمباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام غريمه برشلونة، المقرر إقامتها، الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخضع لاعبو الفريق الملكي لتدريبات استشفائية في الحصة التدريبية، عقب الفوز على ديبورتيفو آلافيس بثلاثة أهداف دون رد، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الليجا.
وشمل المران قيام اللاعبين المشاركين في المباراة بالركض حول الملعب، بالإضافة للقيام ببعض التدريبات داخل المرافق الرياضية.

 اللاعبون البدلاء والمستبعدون في المران الجماعي، الذي تضمن تدريبات على التسديدات البعيدة، واللعب في مساحات ضيقة، والاستحواذ على الكرة والضغط العالي على المنافس.
وشهد المران عودة المدافع خيسيوس فاييخو إلى المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة، حيث أشار الموقع الرسمي للنادي إلى مشاركته في جزء من التدريبات، قبل أن يواصل العمل بشكل منفرد من أجل رفع كفاءته البدنية.
ويحط الفريق الملكي رحاله، الأربعاء المقبل، على ملعب الكامب نو، لخوض كلاسيكو من العيار الثقيل أمام مضيفه برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، والذي يمثل افتتاحية ثلاث مواجهات تجمع الكبيرين خلال 30 يوماً.
ريال مدريد يستعيد مدافعه قبل كلاسيكو الكأس




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