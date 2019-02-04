بعد سلسلة اعترافات بـ غوايدو.. فنزويلا تراجع علاقاتها بالدول

أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستقوم بمراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع كل دول الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد.وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان نشرته الثلاثاء: "ستقوم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بمراجعة علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان بصورة شاملة واعتبارا من اللحظة الحالية". وكان قد سبق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نظراءه في عدد من العواصم الأوروبية بالاعتراف بالزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.كما أعلنت كل من بريطانيا والسويد والنمسا وفرنسا وهولندا وألمانيا وليتوانيا والبرتغال وفنلندا اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده. وكان فريق من الدول الأوروبية قد أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد لتجاوز أزمتها، تحت طائلة الاعتراف بشرعية غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا نهاية الشهر الماضي.