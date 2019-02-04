رونين, بلوط, رئيس, بلدية, نتسيرت, عليت, يزور, بلدية, الناصرة,

التقى اليوم الاثنين 4/2/2019 رئيس بلدية نتسيرت عليت رونين بلوط رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام في ديوانه في دار البلدية و ذلك بهدف التعاون المشترك بين البلدين وكيفية ايجاد السبل لهذا التعاون و ذلك من أجل حل بعض الاشكالات بين المدينتين المتجاورتين وتأتي هذه الزيارة الاولى من نوعها وهذا اللقاء بين الرئيسان بعد انقطاع طويل ربما تجاوز الثلاثة عقود لم يتم فيها انعقاد أي اجتماع بين قيادة المدينتين.

في هذا اللقاء تمّ الاتفاق على اقامة مديرية تتكون من مهندسي البلدين وقيادة الشرطة لحل اشكالات تتعلق بحركة السير في المنطق المشتركة مثل الشارع الالتفافي للناصرة ودوار البلدية.وكذلك تمّ بحث موضوع ضم منطقة (شبيرنساك) لنفوذ مدينة الناصرة و كذلك التعاون المستقبلي من خلال عقد جلسة اولى بين مهندس البلدية السيد أحمد جبارين وطاقم العمل معه ومع مهندسة بلدية نتسريت عليتسبتلانا جيرمن و مساعديها و كذلك مشاركة كل من عادل نمور مهندس السير بالشرطة للتداول الاولي حول ايجاد حلول لبعض الازمات المرورية العالقة من خلال التوجه الى وزارة المواصلات و شركة نتيفي يسرائيل .وأكد رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام عن أهمية هذه اللقاءات كون المدينتين متجاورتين وأن هذه اللقاءات ترسخ التعايش السلمي في المنطقة خاصة أن مدينة نتسيرت عليت يقطنها مواطنين عرب تبلغ نسبتهم %22 و الذين يتعلمون في مدارس الناصرة ويتلقون خدمات اخرى من مؤسسات المدينة المختلفة.