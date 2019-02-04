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كفرقاسم - وفاة مفيد عثمان حماد (ابو الراوي) 44 عاما متأثرا بحروقه جراء تعرضه لحادث طرق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



توفي اليوم الاثنين  في مستشفى تل هشومير مفيد عثمان حماد عيسى (44 عاما)  من كفرقاسم متاثرا بحروقه التي اصيب بها في حادث طرق مروع وقع في ال30 من نوفمبر ابدي قبل 65 يوما .


وكان  اصيب في الحادث بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في جميع انحاء جسمه نتيجة اشتعال السيارة التي كان في داخلها  بعد اصطدامها مع حافلة ركاب .

وقد لقي صديقه شاب يهودي مصرعه في الحادث ايضا. 





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