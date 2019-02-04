بهذه, الطريقة, تصبح, البطاطا, المقلية, طبقاً, صحياً,

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حذر الباحثون من انتشار طفيلي تحمله القطط وتشاركه مع المليارات من سكان الأرض، قد...
إذا كنت ممن لا يستيقظون في ساعة مبكرة من الصباح، فإنك تخلف الموعد مع فوائد صحية...
أفادت دراسة جديدة بأن الأفراد الذين يحاولون إنقاص وزنهم، يجب أن يتخطوا وجبة...
يعتقد كثيرون أن الإنفلونزا مجرد مرض عابر، فيكتفون بتناول المسكنات داخل البيت ثم...
فطور الصباح بالنسبة للبعض الوجبة الأكثر أهمية في اليوم، ويعد تناول الطعام بطريقة...
يعتقد كثيرون أن الإنفلونزا مجرد مرض عابر، فيكتفون بتناول المسكنات داخل البيت ثم...
يعتبر الكرواسون، من أشهر المخبوزات التي نتناولها في أوقات الإفطار، خاصة لرواد...
عندما نسمع عن سرطان الرئة، يتبادر إلى الذهن سريعا تدخين السجائر كمسبب رئيسي، لكن...
استوردت 13 دولة أوروبية عدة أطنان من لحوم الأبقار المغشوشة من بولندا، وتسعى حاليا...
يمكن أن تتسبب وجبات غذائية بعينها في الإصابة بعسر هضم. وبحسب موقع "WebMD"، ينصح خبراء...